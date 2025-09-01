«Chad Powers»: Η νέα κωμωδία των αδελφών Μάνινγκ με πρωταγωνιστή τον Γκλεν Πάουελ - Real.gr

Ο Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) είναι κυριολεκτικά αγνώριστος στο πρώτο τρέιλερ της νέας κωμικής σειράς του Hulu, «Chad Powers».

Το τρέιλερ έκανε το ντεμπούτο του το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής College GameDay του ESPN.

Η φιλόδοξη παραγωγή των θρυλικών αθλητών του NFL, Έλι και Πέιτον Μάνινγκ (Eli και Peyton Manning), βρίσκει τον σταρ στο ρόλο του Russ Holliday, ενός πρώην πολλά υποσχόμενου κουόρτερμπακ από το Όρεγκον, ο οποίος πριν από χρόνια έκανε ένα μοιραίο λάθος σε έναν αγώνα πρωταθλήματος κολεγιακού ποδοσφαίρου που του στοίχισε ολόκληρη την καριέρα του.