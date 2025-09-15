Χαβιέ Μπαρδέμ: Εμφανίστηκε με παλαιστινιακή κεφίγια στα βραβεία Emmy - H δέσμευσή του για τη Γάζα - Real.gr

Στο κόκκινο χαλί των 77ων Βραβείων Έμμυ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem) έστειλε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα, εμφανιζόμενος με παλαιστινιακή κεφίγια.

Μιλώντας στο περιοδικό The Hollywood Reporter, ο διάσημος ηθοποιός απέφυγε να μιλήσει για την υποψηφιότητά του στα βραβεία, εστιάζοντας αντ’ αυτού στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και προβάλλοντας το θέμα της Παλαιστίνης.

«Στα τέλη Αυγούστου, η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS), η οποία έχει ερευνήσει διεξοδικά την έννοια της γενοκτονίας, χαρακτήρισε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα ως γενοκτονία» δήλωσε ο Μπαρδέμ.

«Και γι’ αυτό ζητάμε τον εμπορικό και διπλωματικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις σε βάρος του Ισραήλ, ώστε να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Ελευθερία στην Παλαιστίνη» συνέχισε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός προσθέτοντας:

«Συγκροτούμε το Film Workers for Palestine. Είναι ένα σπουδαίο σωματείο και ομάδα που προσελκύει συνεχώς ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Είναι επίσης σημαντικό να διευκρινιστεί προς την Paramount ότι δεν στοχοποιούμε άτομα λόγω της ταυτότητάς τους. Αυτό είναι απολύτως λάθος. Μην στέλνετε αυτό το μήνυμα, είναι κάτι λανθασμένο. Αυτό που στοχοποιούμε είναι οι εταιρείες κινηματογράφου και οι θεσμοί που εμπλέκονται στη συγκάλυψη ή στη δικαιολόγηση της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα και του καθεστώτος απαρτχάιντ του. Και στεκόμαστε στο πλευρό όσων αγωνίζονται και δείχνουν αλληλεγγύη προς τους καταπιεσμένους».

Ο κορυφαίος πρωταγωνιστής υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται να συνεργαστώ πλέον με κάποια εταιρεία που δεν καταδικάζει τη γενοκτονία στη Γάζα». Και κατέληξε: «Το αν θα χάσω δουλειές είναι απολύτως αδιάφορο μπροστά σε όσα συμβαίνουν εκεί».

Ο Μπαρδέμ ήταν υποψήφιος στη κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας για την ταινία «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story» με συμπρωταγωνιστές τους Έβαν Πίτερς (Evan Peters), Κούπερ Κοχ (Cooper Koch) και Νίκολας Αλεξάντερ Τσάβες (Nicholas Alexander Chavez).