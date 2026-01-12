Quantcast
Χρυσές Σφαίρες: Το «One Battle After Another», το «Hamnet» και το «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές - Real.gr
real player

Χρυσές Σφαίρες: Το «One Battle After Another», το «Hamnet» και το «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές

08:37, 12/01/2026
Χρυσές Σφαίρες: Το «One Battle After Another», το «Hamnet» και το «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές

Η ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον και το Adolescence του Netflix κυριάρχησαν στις φετινές Χρυσές Σφαίρες κερδίζοντας από τέσσερα βραβεία.

Η ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another) απέσπασε τα περισσότερα βραβεία της βραδιάς–τέσσερα, ανάμεσά τους καλύτερης κωμωδίας και σκηνοθεσίας (Πολ Τόμας Άντερσον).

Η ταινία του Άντερσον κέρδισε το βραβείο καλύτερης κωμωδίας ή μουσικής ταινίας και του καλύτερου σκηνοθέτη και σεναρίου. «Αγαπώ αυτό που κάνω, οπότε αυτό είναι απλά διασκέδαση», είπε ο ίδιος στην ομιλία του.

Ακολουθούν οι νικητές στις σημαντικότερες κατηγορίες στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία διεξήχθη χθες Κυριακή στο Μπέβερλι Χιλς.

Το Hamnet κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη δραματική ταινία και για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική ταινία με την Τζέσι Μπάκλεϊ, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ που ήταν παραγωγός της ταινίας μαζί με τον Σαμ Μέντες να δίνει τη Χρυσή Σφαίρα στην Κλόε Ζάιο λέγοντας ότι ήταν η μόνη σκηνοθέτης που θα μπορούσε να είχε κάνει την ταινία.

Ταινίες

Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ/κωμωδία: «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερου ηθοποιού σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent)

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοθέ Σαλαμέ, Marty Supreme

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You)

Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value)

Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τιάνα Τέιλορ, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)

Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners

Καλύτερη ταινία ανιμέισον: KPop Demon Hunters

Τηλεόραση

Η σειρά του Netflix Adolescence κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη μίνι σειρά, τον καλύτερο ηθοποιό σε μίνι σειρά με τον Στίβεν Γκρέιαμ, τον καλύτερο ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο με τον Όουεν Κούπερ και την καλύτερη ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο με την Έριν Ντόχερτι.

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus

Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Adolescence

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος

Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος

23:15 12/01
Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

23:00 12/01
Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

22:53 12/01
Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

22:45 12/01
Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

22:34 12/01
Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

22:30 12/01
Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

22:23 12/01
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

22:15 12/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved