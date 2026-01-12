Χρυσές Σφαίρες: Το «One Battle After Another», το «Hamnet» και το «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές - Real.gr

Η ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον και το Adolescence του Netflix κυριάρχησαν στις φετινές Χρυσές Σφαίρες κερδίζοντας από τέσσερα βραβεία.

Η ταινία «Η μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another) απέσπασε τα περισσότερα βραβεία της βραδιάς–τέσσερα, ανάμεσά τους καλύτερης κωμωδίας και σκηνοθεσίας (Πολ Τόμας Άντερσον).

Η ταινία του Άντερσον κέρδισε το βραβείο καλύτερης κωμωδίας ή μουσικής ταινίας και του καλύτερου σκηνοθέτη και σεναρίου. «Αγαπώ αυτό που κάνω, οπότε αυτό είναι απλά διασκέδαση», είπε ο ίδιος στην ομιλία του.

Paul Thomas Anderson is a winner tonight! Congrats on your award for Best Screenplay – Motion Picture for One Battle After Another at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/OxyehCk52Q — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Ακολουθούν οι νικητές στις σημαντικότερες κατηγορίες στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία διεξήχθη χθες Κυριακή στο Μπέβερλι Χιλς.

Το Hamnet κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη δραματική ταινία και για την καλύτερη ηθοποιό σε δραματική ταινία με την Τζέσι Μπάκλεϊ, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ που ήταν παραγωγός της ταινίας μαζί με τον Σαμ Μέντες να δίνει τη Χρυσή Σφαίρα στην Κλόε Ζάιο λέγοντας ότι ήταν η μόνη σκηνοθέτης που θα μπορούσε να είχε κάνει την ταινία.

Qué bello triunfo el de HAMNET. Qué emoción ver a Steven Spielberg hablando tan lindo de Chloé Zhao y a ella con tanta gratitud. No sé si vuelvan a ganar algo, pero qué vivan las sorpresas ❤️ #GoldenGlobes

pic.twitter.com/IsCjmERf9H — Carla ❁ (@shannonlada) January 12, 2026

Ταινίες

Καλύτερο δραματικό φιλμ: Hamnet

Καλύτερη κωμωδία ή μιούζικαλ/κωμωδία: «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερου ηθοποιού σε δραματικό ρόλο: Βάγκνερ Μόουρα, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent)

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματικό ρόλο: Τζέσι Μπάκλεϊ, Hamnet

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Τιμοθέ Σαλαμέ, Marty Supreme

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμικό ρόλο: Ρόουζ Μπερν, «Αν είχα πόδια θα σε κλώτσαγα» (If I Had Legs I’d Kick You)

Καλύτερος β΄ ανδρικός ρόλος: Στέλαν Σκάρσγκορντ, «Συναισθηματική Αξία» (Sentimental Value)

Καλύτερος β΄ γυναικείος ρόλος: Τιάνα Τέιλορ, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη σκηνοθεσία: Πολ Τόμας Άντερσον, «Η μια μάχη μετά την άλλη»

Καλύτερη ξένη ταινία: «Ο μυστικός πράκτορας» (Βραζιλία)

Καλύτερη επίδοση στο box office: Sinners

Καλύτερη ταινία ανιμέισον: KPop Demon Hunters

Τηλεόραση

Η σειρά του Netflix Adolescence κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη μίνι σειρά, τον καλύτερο ηθοποιό σε μίνι σειρά με τον Στίβεν Γκρέιαμ, τον καλύτερο ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο με τον Όουεν Κούπερ και την καλύτερη ηθοποιό σε δευτερεύοντα ρόλο με την Έριν Ντόχερτι.

Καλύτερη δραματική σειρά: The Pitt

Καλύτερος ηθοποιός σε δραματική σειρά: Νόα Γουάιλ, The Pitt

Καλύτερη ηθοποιός σε δραματική σειρά: Ρία Σίχορν, Pluribus

Καλύτερη κωμική σειρά ή μιούζικαλ: The Studio

Καλύτερος ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Σεθ Ρόγκεν, The Studio

Καλύτερη ηθοποιός σε κωμική σειρά ή μιούζικαλ: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Adolescence

Καλύτερος ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Στίβεν Γκρέιαμ, Adolescence

Καλύτερη ηθοποιός σε τηλεοπτική ταινία ή μίνι σειρά: Μισέλ Γουίλιαμς, Dying for Sex.