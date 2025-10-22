Δάφνη Μπόκοτα: «Μου είχε λείψει η τηλεόραση» - Real.gr

Με αφορμή την τηλεοπτική επιστροφή της, η Δάφνη Μπόκοτα μιλά για τη συνεργασία της με την Κατερίνα Καινούργιου, αξιολογεί την πολύχρονη σχέση της με την ΕΡΤ και αποκαλύπτει ότι τη Eurovision... την πλήρωνε από τον μισθό της.

Στην ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΑΡΑΜΙΧΑ - ΠΗΓΗ: Realnews

Η εμβληματική φωνή της Eurovision στην Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά στην τηλεόραση μέσα από μια νέα συνεργασία με τον Alpha και την εκπομπή «Super Κατερίνα». Επειτα από αρκετά χρόνια απουσίας, μιλά γι’ αυτή τη νέα αρχή, για την ΕΡΤ, για τη μαγεία αλλά και τις δυσκολίες της μητρότητας και φυσικά για την άρρηκτη σύνδεσή της με τη Eurovision. Ηρεμη, ώριμη και πάντα οικεία, η Δάφνη Μπόκοτα ανοίγει την καρδιά της στη Realnews.

Σε νέα τηλεοπτική στέγη και σε ένα φορμάτ που δεν σας έχουμε ξαναδεί. Πώς είναι αυτή η συνθήκη;

Νομίζω ότι είμαι μια χαρά. Το ήθελα πάρα πολύ, γιατί πάντα αισθανόμουν ότι υπάρχουν πράγματα που θα ήθελα να κάνω και δεν τα είχα κάνει. Ενα από αυτά είναι και αυτό. Αισθάνομαι πιο ελεύθερη, γιατί πλέον δεν είμαι στην ΕΡΤ και στη Eurovision. Είμαι πολύ πιο άνετη και το απολαμβάνω. Μου είχε λείψει πολύ η τηλεόραση.

Σας βλέπουμε πιο άμεση και πιο οικεία στην εκπομπή από όσο σας είχαμε συνηθίσει.

Ετσι είμαι εγώ. Ο ρόλος μου στη Eurovision απαιτούσε σοβαρότητα, ειδικά τότε που προσπαθούσαμε να της δώσουμε κύρος. Δεν είμαι, όμως, έτσι ως άνθρωπος. Είμαι χαλαρή, μου αρέσει να γελάω και εκτιμώ το χιούμορ. Χαίρομαι πολύ που φέτος ο κόσμος με βλέπει όπως είμαι πραγματικά.

Πώς είναι η συνεργασία σας με την ομάδα της εκπομπής;

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε χημεία. Η Κατερίνα Καινούργιου είναι… «Σούπερ Κατερίνα» και με τα παιδιά ταιριάξαμε αμέσως. Δεν αισθάνομαι καμία δυσκολία ή αμηχανία. Δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, περνάμε πραγματικά ωραία.

Είχατε δεύτερες σκέψεις όταν σας έγινε η πρόταση;

Εξι μήνες σκέψεις έκανα! Είχα πολλές επιφυλάξεις, γιατί είχα χρόνια να εμφανιστώ και αναρωτιόμουν αν είμαι έτοιμη. Τελικά, είπα πως προτιμώ να μετανιώνω για κάτι που κάνω, παρά για κάτι που δεν κάνω. Και χαίρομαι που το έκανα.

Πώς βιώσατε την περίοδο που απείχατε από την τηλεόραση;

Δεν ήταν εύκολο και κακώς το έκανα. Θεωρούσα ότι με τη Eurovision είχα τελειώσει, αλλά μου έλειψε η τηλεόραση. Ενιωσα ότι είχα αποκοπεί και τώρα όλο αυτό μου φαίνεται πολύ όμορφο και λαμπερό.

Παρακολουθείτε ακόμα τη Eurovision;

Φυσικά! Κάνω διορθώσεις μόνη μου, μιλάω με φίλους που ζητούν προγνωστικά. Εχω αποδεχθεί ότι η Eurovision δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου και την ξαναγκαλιάζω με αγάπη.

Τι κρατάτε με αγάπη από εκείνη την περίοδο;

Τα ατελείωτα γέλια, την αγωνία της ψηφοφορίας, την ένταση και τη χαρά. Ηταν δύσκολη δουλειά, αλλά μαγική. Θυμάμαι ότι ύστερα από κάθε μετάδοση το μόνο που ήθελα ήταν να κοιμηθώ!

Υπάρχουν θέματα στην εκπομπή που δεν σας είναι εύκολα;

Ναι, τα θέματα lifestyle. Δεν είναι κάτι που με συναρπάζει, δεν τα παρακολουθώ ιδιαίτερα, οπότε εκεί χρειάζομαι λίγη παραπάνω προετοιμασία.

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική τηλεόραση;

Η δημόσια τηλεόραση δεν ενδιαφέρεται για νούμερα, η ιδιωτική ενδιαφέρεται μόνο γι’ αυτά. Και τα δύο άκρα είναι λάθος. Χρειάζεται ισορροπία και ποιότητα. Επίσης, ψυχαγωγία δεν είναι το κουτσομπολιό, ούτε οι φωνές και οι κόντρες.

Εσείς παρακολουθείτε τα νούμερα τηλεθέασης;

Ναι, με ενδιαφέρουν, γιατί είμαι τελειομανής. Αλλά δεν θα καταρρεύσω αν δεν είναι καλά, αυτά αλλάζουν. Φυσικά, όταν η εκπομπή έρχεται πρώτη, καμαρώνω.

Σκοπεύετε να μείνετε στην τηλεόραση;

Εγώ θέλω να μείνω. Δεν ξέρω αν θέλει η τηλεόραση να μείνω! Ηρθα για να μείνω και να το απολαύσω με άλλον τρόπο.

Πώς ήταν η σχέση σας με την ΕΡΤ;

Τη λάτρευα και είμαι υπερήφανη που δούλευα εκεί. Ηταν μια έντονη σχέση, αλλά διακόπηκε απότομα και με απογοήτευσε. Δεν μου δόθηκαν εξηγήσεις, αν και τις ξέρω. Ηταν δύσκολο, γιατί είχα επενδύσει πολύ.

Τι κρατάτε τελικά από όλη αυτή την πορεία;

Την αγάπη του κόσμου. Με σταματούν ακόμα και σήμερα για να μου μιλήσουν για τη Eurovision και αυτό με συγκινεί. Δούλεψα πολύ, χωρίς καμία βοήθεια, και αυτό μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση.

Τι εννοείτε «χωρίς βοήθεια»; Χωρίς συνεργάτες;

Χωρίς συνεργάτες, χωρίς μακιγιάζ, χωρίς κομμώτρια… Ολα τα έκανα με τον μισθό μου. Ούτε καν το τηλέφωνο δεν μου πλήρωναν, που τότε μιλούσα με όλους τους δημοσιογράφους.

Τι προσδοκάτε για τη συνέχεια;

Μια καλή σχέση με την τηλεόραση, μια ήρεμη, ευγενική ψυχαγωγία, χωρίς εντάσεις. Χαίρομαι πολύ που η μυθοπλασία έχει ξαναβρεί τη θέση της, με σειρές εξαιρετικής ποιότητας. Εύχομαι να συνεχίσουμε έτσι.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

«Ηταν λάθος που δεν έκανα δεύτερο παιδί»

Ποιος διαμορφώνει το τηλεοπτικό περιεχόμενο, οι τηλεθεατές ή οι άνθρωποι της τηλεόρασης;

Οι άνθρωποι της τηλεόρασης. Οι τηλεθεατές δεν έχουν πάντα επιλογή. Οι τάσεις αλλάζουν συνεχώς. Ελπίζω να βρεθεί κάποτε ο μέσος δρόμος.

Πώς βλέπετε τη σχέση τηλεόρασης και social media;

Είναι λάθος να συγχέονται. Οπως η ΕΡΤ δεν έπρεπε να μιμηθεί τα ιδιωτικά κανάλια, έτσι και η τηλεόραση δεν πρέπει να προσπαθεί να μιμηθεί τα social. Είναι διαφορετικά πράγματα.

Είναι εύκολο για μια εργαζόμενη γυναίκα να μεγαλώνει παιδί;

Εύκολο όχι, αλλά είναι μαγευτικό. Μεγάλωσα τον γιο μου μόνη μου, χωρίς καμία βοήθεια. Ηταν δύσκολο, αλλά άξιζε. Και είναι λάθος που δεν έκανα και δεύτερο παιδί, φοβήθηκα πως δεν θα τα κατάφερνα.