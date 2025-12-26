Deadline: Απρόσμενα τετ-α-τετ με τους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ - Real.gr

Το Deadline διαχρονικά φιλοξενεί συνεντεύξεις κορυφαίων διασημοτήτων και λαμπρών προσωπικοτήτων από τη βιομηχανία του θεάματος.

Συνήθως, αυτές οι συζητήσεις διεξάγονται σε ένα αμιγώς επαγγελματικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας την αφοσίωση, την πειθαρχία και το πάθος που απαιτεί η καλλιτεχνική δημιουργία — μια διαδικασία που παραμένει, αναμφίβολα, μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση.

Ωστόσο, δεν λείπουν και εκείνες οι στιγμές όπου η ένταση υποχωρεί και ο αυθορμητισμός παίρνει τα ηνία. Ακολουθούν κάποιες από αυτές τις στιγμές όπου το γέλιο κατάφερε να κυριαρχήσει πάνω από το πρωτόκολλο της συνέντευξης.

Έμιλι Μπλαντ(Emily Blunt)

Σε συνέντευξή της για τη σειρά-βίντεο «Take Ten» με αφορμή τον ρόλο της στην ταινία του Τζος Σάφντι (Josh Safdie) «The Smashing Machine» η σταρ αποκάλυψε τις ατάκες που οι θαυμαστές της επαναλαμβάνουν συχνότερα.

«Πρόκειται για ατάκες από το «The Devil Wears Prada». Μία από αυτές που ακούω συνέχεια είναι το: «Μου λείπει μόνο μια γαστρεντερίτιδα για να φτάσω στο ιδανικό βάρος μου», αλλά αυτό παραποιείται σε διάφορες εκδοχές», ανέφερε η Μπλάντ, προσθέτοντας: «Ακούω επίσης και τη φράση με τον «κύβο τυριού»: «Όταν νιώθω ότι θα λιποθυμήσω, τρώω έναν κύβο τυριού», που λειτουργεί, παρεμπιπτόντως, οπότε δοκιμάστε το!».

Το «The Devil Wears Prada 2», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την επόμενη χρονιά.

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio)

Στο πλαίσιο του αφιερώματος για το περιοδικό των Όσκαρ του Deadline, ο κορυφαίος ηθοποιός παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στον Μάικ Φλέμινγκ Tζούνιορ (Mike Fleming Jr.) μιλώντας για τον ρόλο του στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), «One Battle After Another». Μεταξύ άλλων, ο Ντι Κάπριο κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι η ρόμπα του χαρακτήρα του αναδείχθηκε σε κορυφαία επιλογή για το Halloween.

«[Ήταν] σίγουρα μια ωραία εμπειρία. Είδα μέχρι και μωρό ντυμένο έτσι, ήταν απίστευτο. Το αστείο είναι, πως νομίζω, ότι το συγκεκριμένο σχέδιο της ρόμπας σταμάτησε να κυκλοφορεί ενώ γυρίζαμε την ταινία. Αλλά υπάρχουν αρκετές παρόμοιες. Νομίζω ότι μιλήσαμε για αυτό το ρούχο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έχω φορέσει», κατέληξε ο σταρ.

Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler) και Μάικλ Μπ. Τζόρνταν(Michael B. Jordan)

Όταν ο Μάικ Φλέμινγκ Tζούνιορ συνδέθηκε μέσω Zoom για να συνομιλήσει μαζί τους με αφορμή την ταινία «Sinners», ο Κούγκλερ είχε ένα μικρό ατύχημα, χύνοντας το ποτό του στο χαλί του ξενοδοχείου.

DEADLINE: Παρεμπιπτόντως Ράιαν, πώς πήγε το καθάρισμα στον «διάδρομο πέντε» σχετικά με το ποτήρι που έπεσε;

Κούγκλερ: [Στρέφει την κάμερα προς το χαλί]. Είναι χάλια, φίλε. Τελείως χάλια. Το βλέπεις;

DEADLINE: Μοιάζει σαν να έχυσες κόκκινο κρασί πάνω στο χαλί. Όπως είχε πει και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington) στο «American Gangster».

Κούγκλερ-Τζόρνταν: «Μην το τρίβεις! Είναι αλπακά των 25.000 δολαρίων. Ταμποναριστά το καθαρίζεις!».

Μάθιου Ρις (Matthew Rhys)

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης για τον ρόλο του στη σειρά του Netflix «Τhe Beast in Me», ο ηθοποιός περιέγραψε με χιούμορ τη λίστα που έθεσε πριν αποδεχτεί το ρόλο.

«Τα κλασικά. Ποιος έχει αναλάβει το κέτερινγκ, πόσες μέρες θα διαρκέσουν τα γυρίσματα, ποιος θα σχεδιάσει τα κοστούμια κ.λ.π. Πόσα από αυτά τα ρούχα θα καταφέρω να κλέψω στο τέλος της παραγωγής — αυτού του είδους τις ερωτήσεις έκανα. Και μετά, φυσικά, αφοσιώθηκα στο σενάριο και προσποιήθηκα ότι το παίρνω πολύ σοβαρά», σημείωσε.

Τζέισον Άιζακς (Jason Isaacs)

Στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του «The White Lotus», ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από την ερμηνεία του ως Lucius Malfoy στις ταινίες του Harry Potter, αποκάλυψε πως είναι διατεθειμένος να αναλάβει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο στην επερχόμενη τηλεοπτική μεταφορά που ετοιμάζει το HBO Max:

«Ελπίζω να επιστρέψω ως Hermione. Έχω στείλει ήδη το βίντεο της οντισιόν μου και περιμένω απάντηση. Έχουν το τηλέφωνό μου», δήλωσε.

Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo)

Ενώ συζητούσε με τον Μπάζ Μπαμιγκμπόιε (Baz Bamigboye), για την εμπειρία της ως Elphaba στην ταινία «Wicked», αναφέρθηκε στον επερχόμενο ρόλο της στο «Dracula».

Σημειώνεται ότι η Ερίβο πρόκειται να επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι, ενσαρκώνοντας και τους 23 ρόλους της παράστασης. Όταν ρωτήθηκε γιατί επέλεξε να το κάνει, απάντησε:

«Επειδή με τρόμαζε μέχρι θανάτου, γι’ αυτό! Είπα: “Με τρομοκρατεί σε βαθμό που δεν λέγεται. Με φοβίζει απίστευτα. Νομίζω ότι θα το κάνω”. Μετά είδα την παράσταση «A Picture of Dorian Gray» στη Νέα Υόρκη και φεύγοντας σκέφτηκα: “Εντάξει. Πρέπει να το κάνω”. Αυτός είναι, λοιπόν, ο λόγος».

Τζέιμς Κάμερον(James Cameron) και Σαμ Γουόρθινγκτον (Sam Worthington)

Όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν και να μιλήσουν για τη συνεργασία τους στις ταινίες «Avatar» και το νέο κεφάλαιο, «Fire and Ash», ο πρωταγωνιστής ρωτήθηκε για την πιο έντονη εμπειρία που είχε, υπό τις οδηγίες του θρυλικού σκηνοθέτη.

Κάμερον: Νομίζω ότι ήταν, όταν έκανες εμετό πάνω στην κάμερα του κράνους σου.

Γουόρθινγκτον: Ναι. Τζιμ, η αλήθεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Η σκηνή προέβλεπε ότι έπρεπε να πιω κάτι που περιγραφόταν ως αηδιαστικό. Του είπα λοιπόν: «Πρέπει να μου δώσεις κάτι πραγματικά σιχαμερό». Νομίζω πως έφτιαξες ένα μείγμα από μουρουνέλαιο;».

Κάμερον: Ναι, βασικά πήραμε μια βιετναμέζικη σάλτσα ψαριού. Είπαμε: «Αυτό θα τον διαλύσει».

Γουόρθινγκτον: Οπότε, όταν το ήπια, συνέβη ακριβώς αυτό που ήθελες…αλλά ήταν τόσο σιχαμερό που εκτοξεύτηκε αμέσως. Φυσικά, είχαμε κάμερες στο κεφάλι, οπότε όλο έπεσε πάνω τους. Το πρόβλημα ήταν ότι μετά η κάμερα άρχισε, κατά κάποιον τρόπο, να παίρνει φωτιά. Κι εγώ, άρχισα να τρέχω γύρω-γύρω στο δωμάτιο, ξεχνώντας ότι ήταν δεμένη στο κεφάλι μου και το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να βγάλω το κράνος.

Κάμερον: Ήταν αναμφίβολα μια «κορυφαία» στιγμή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ