Doors: Ντοκιμαντέρ για τον συνιδρυτή του γκρουπ Ρέι Μάνζαρεκ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί ταυτόχρονα σε όλους τους κινηματογράφους του κόσμου στις 12 Φεβρουαρίου, ημερομηνία γέννησης του Μάνζαρεκ.

Το ντοκιμαντέρ τιτλοφορείται «The Doors - Break on Thru - A Celebration of Ray Manzarek» και είναι μία μίξη ντοκιμαντέρ και συναυλίας με χαρακτηριστικές σκηνές που γυρίστηκαν στο θέατρο Fonda του Λος Άντζελες το 2016.