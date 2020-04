Δωρεά 350.000 δολαρίων από τους Metallica για την αντιμετώπιση τoυ κορωνοϊού

Σε δωρεά ύψους 350 χιλιάδων δολαρίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 προχώρησαν οι Metallica μέσω του ιδρύματός τους All Within My Hands.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tο ποσό θα διατεθεί σε οργανισμούς και ιδρύματα που έχουν ριχτεί στη μάχη της πανδημίας. «Με την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού, οι πιο αδύναμοι στις κοινότητές μας χρειάζονται τη βοήθειά μας περισσότερο από ποτέ.

Το ίδρυμά μας, All Within My Hands, δωρίζει 350.000 δολάρια σε οργανισμούς που παρέχουν βοήθεια σε συνανθρώπους μας που χτυπήθηκαν από την πανδημία του Covid-19» έγραψε το συγκρότημα στους λογαριασμούς που διαθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.