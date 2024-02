Στο “The Drew Barrymore Show” αυτή την εβδομάδα, η ηθοποιός μίλησε με τους πρωταγωνιστές του Masters of the Air, Austin Butler και Callum Turner. Ο Turner πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην ταινία The Boys in the Boat σε σκηνοθεσία Clooney, κάνοντας τον Barrymore να θυμηθεί τη συνεργασία της με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό.