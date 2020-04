Εβδομαδιαία σειρά συναυλιών από τους Grateful Dead στο YouTube

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις 10 Απριλίου, στις 8 μμ EST, η σειρά -«Shakedown Stream»- ξεκινά με το «Truckin' Up to Buffalo», πλήρη κινηματογράφηση του show που έδωσαν στο Rich Stadium της Νέας Υόρκης, στις 4 Ιουλίου του 1989. Το πρόγραμμα των 21 τραγουδιών περιλαμβάνει τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν, όπως τα «When I Paint My Masterpiece» και «All Along the Watchtower», καθώς και κλασικές δικές τους συνθέσεις σαν τα «Bertha» και «Morning Dew». Προς το τέλος του προγράμματος έπαιξαν τότε και το «I Will Take You Home», τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ τους, το «Built to Last», που κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά τη συναυλία.