Quantcast
Εφημερίδες 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι – Η επόμενη μέρα για τον Τύπο - Real.gr
real player

Εφημερίδες 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι – Η επόμενη μέρα για τον Τύπο

11:49, 12/11/2025
Εφημερίδες 2026: Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι – Η επόμενη μέρα για τον Τύπο

Στις 21 Νοεμβρίου το 3ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΙΗΕΑ.

Για τρίτη συνεχή χρονιά η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριό της με τίτλο “Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευκαιρίες και κίνδυνοι – Η επόμενη μέρα για τον Τύπο”, το οποίο θα λάβει χώρα στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο στις 21 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ.

Αυτή τη χρονιά το Συνέδριό της ΕΙΗΕΑ θα καλύψει το επίκαιρο και πολυσυζητημένο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικότερα τις “Ευκαιρίες αλλά και τους Κινδύνους” που δημιουργεί στο χώρο της δημοσιογραφίας και του τύπου εν γένει. Νέα εμπορικά μοντέλα, πνευματικά δικαιώματα, επιχειρηματικότητα, ευκαιρίες ανάπτυξης και πολλά άλλα θέματα θα αναπτυχθούν. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές θα συμμετέχουν ως ομιλητές εκπρόσωποι από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη καθώς και από θεσμικούς φορείς και εκδοτικά συγκροτήματα της χώρας μας.

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι οι, Adolfo Abalo, Διευθυντής Τεχνολογίας, El Pais / Prisa Media, ο Jose Guimaraes, Εκτελεστικός Διευθυντής, ENPA (Ευρωπαϊκή Ένωση Εκδοτών Εφημερίδων) και ο Ole Reissmann, Διευθυντής Τεχνητής Νοημοσύνης, Der Spiegel. Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Βουλής των Ελλήνων και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης καθώς και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέγας Υποστηρικτής είναι ο ΣΕΒ και Μέγας Χορηγός της εκδήλωσης είναι η ΔΕΗ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία με 3χρονο στην Αχαΐα - Τι λέει ο συγγενής που ήταν μαζί με τον μικρό Ανδρέα

Τραγωδία με 3χρονο στην Αχαΐα - Τι λέει ο συγγενής που ήταν μαζί με τον μικρό Ανδρέα

12:42 12/11
Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου στον realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου

10:00 12/11
Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Οι 1.200 στην Ηλεία, το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 άτομα!

Μιχαηλίδου: Ανακλήθηκαν σχεδόν 3.000 αιτήσεις για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» - Οι 1.200 στην Ηλεία, το ίδιο ακίνητο δηλώθηκε από 20 άτομα!

12:53 12/11
Νίκαια: Εβαλαν φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του

Νίκαια: Εβαλαν φωτιά σε όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην αυλή του σπιτιού του

07:49 12/11
«Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα, θέλω να ζήσω…» - Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα πριν χάσει τη μάχη με την κυστική ίνωση

«Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα, θέλω να ζήσω…» - Η συγκλονιστική ανάρτηση της Αναστασίας Τασούλα πριν χάσει τη μάχη με την κυστική ίνωση

10:49 12/11
Θρήνος στη Λάρισα για 26χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Συγκλονίζει ο πατέρας του

Θρήνος στη Λάρισα για 26χρονο φοιτητή που σκοτώθηκε πέφτοντας από πεζογέφυρα στη Συγγρού - Συγκλονίζει ο πατέρας του

09:22 12/11
Σοκαρισμένη η Βασιλική Μιλλούση – Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

Σοκαρισμένη η Βασιλική Μιλλούση – Πέταξαν πέτρες στο σπίτι της

08:50 12/11
Πώς θα χάσω εύκολα και γρήγορα δέκα κιλά;

Πώς θα χάσω εύκολα και γρήγορα δέκα κιλά;

12:30 12/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved