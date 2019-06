«Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη»: Η καλύτερη ταινία των Βραβείων MTV 2019

Η ταινία "Avengers: Endgame" ("Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη"), επιτυχία της χρονιάς στο παγκόσμιο box-office, απέσπασε στην Καλιφόρνια το βραβείο καλύτερης ταινίας των MTV Movie & TV Awards που δίδονται από το κοινό του αμερικανικού μουσικού δικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ταινία των σούπερ-ηρώων από το σύμπαν της Marvel, που έφθασε τις τελευταίες εβδομάδες στα επίπεδα του "'Αβαταρ" και του "Τιτανικού", ανάμεσα στις πιο αποδοτικές εισπρακτικά ταινίες μεγάλου μήκους στην ιστορία του κινηματογράφου, πήρε επίσης δύο ακόμη βραβεία: αυτά του καλύτερου ήρωα για τον Iron Man (που υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ) και του καλύτερου κακού για τον Thanos (Τζος Μπρόλιν).

Μια σχετική απογοήτευση υπήρξε αντίθετα για το "Game of Thrones", που ορίστηκε καλύτερη σειρά αλλά ηττήθηκε στις τρεις άλλες κατηγορίες. Η πολυαναμενόμενη τελευταία σεζόν απογοήτευσε πολλούς θαυμαστές της διάσημης τηλεοπτικής σειράς φαντασίας με μεσαιωνικό χαρακτήρα που προβάλλει το δίκτυο ΗΒΟ.

Ανάμεσα στους άλλους νικητές της βραδιάς, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε το Σάββατο σε ένα υπόστεγο αεροσκαφών του αεροδρομίου της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια: η ταινία "Ενα αστέρι γεννιέται", η πρωταγωνίστριά του Lady Gaga όπως και ο Αμερικανός Νόα Σεντίνεο.

Ο νεαρός ηθοποιός απέσπασε για την ερμηνεία του στην ταινία "To all the boys I've loved before" (Προς όλα τα αγόρια που αγάπησα) τα βραβεία της αποκάλυψης της χρονιάς και του ωραιότερου φιλιού.