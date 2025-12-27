Λος Άντζελες: Εκδήλωση για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και παρουσίαση του «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» - Real.gr

Οι Μαρκ Ράφαλο και Ίθαν Χοκ θα παρουσιάσουν το έργο «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» (All the President's Men) στο Λος Άντζελες για μία μόνο βραδιά.

Η ζωντανή ανάγνωση του έργου που θα πραγματοποιηθεί για την Ακαδημία Υποκριτικής και Θεάτρου Στέλα Άντλερ, έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιανουαρίου στο θέατρο Harmony Gold.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθεί επίσης η κληρονομιά του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία.

Εκτός από τους Ράφαλο και Χοκ, το καστ της ανάγνωσης θα περιλαμβάνει τους Μάικλ Τζον Μπενζάια, Ντον Τσιντλ, Σπένσερ Γκάρετ, Σάρλοτ Λάρσεν, Τιμ ΜακΝιλ, Ρομπ Μόροου, Τζον Τζακ Ρότζερς, Κρίστοφερ Θόρντον, Μίσι Γιάγκερ και Πάρκερ Πόουζι.

Ο Γουίλιαμ Γκόλντμαν έγραψε το βραβευμένο με Όσκαρ σενάριο για την ταινία του 1976, η οποία βασίζεται στο βιβλίο των Μπομπ Γούντγουορντ και Καρλ Μπερνστάιν. Τοποθετημένο κατά τη διάρκεια της προεδρίας Νίξον, το σενάριο ακολουθεί δύο δημοσιογράφους, τον Γούντγουορντ και τον Μπερνστάιν, καθώς ερευνούν και τελικά αποκαλύπτουν το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ. Ο Ρέντφορντ, ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο, συμπρωταγωνίστησε με τον Ντάστιν Χόφμαν στην ταινία.

«Δεκαετίες αργότερα, το έργο παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο του ελεύθερου τύπου σε μια υγιή δημοκρατία» αναφέρεται σε ανακοίνωση για την εκδήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ