Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα των εκλογών, ποιοι εκλέγονται στο νέο ΔΣ - Real.gr

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε αργά χθες τα αποτελέσματα της τριήμερης διαδικασίας – 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Η παράταξη της απερχόμενης προέδρου της Ένωσης, Μαρίας Αντωνιάδου και των «Ενωμένων Δημοσιογράφων» κατέκτησε εκ νέου την πρώτη θέση, καταμετρώντας 968 ψήφους (36,7%) και εξασφαλίζοντας τέσσερις έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο συνδυασμός «Συσπείρωση Δημοσιογράφων – Δούρειος Τύπος» με 584 ψήφους (22,2%) και τρεις έδρες, διατηρώντας τις δυνάμεις του παρά τις εσωτερικές διασπάσεις των προηγούμενων ετών.

Οι δύο παρατάξεις είχαν την πλειοψηφία και στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και αναμένεται να ανανεώσουν τη συνεργασία τους στη νέα διοίκηση.

Ο συνδυασμός «Νέα ΕΣΗΕΑ» συγκέντρωσε 393 ψήφους (14,5%) και δύο έδρες, καταγράφοντας μείωση δυνάμεων σε σχέση με προηγούμενη περίοδο.

Η «Δημοσιογραφική Συνεργασία» έλαβε 273 ψήφους και εξασφάλισε μία έδρα, ενώ η «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή» συγκέντρωσε 206 ψήφους και επίσης μία έδρα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Εκτός Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκε μετά από πολλά χρόνια η παράταξη Τσαλαπάτη, καθώς η «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων» έλαβε 202 ψήφους, εξέλιξη που θεωρείται μία από τις σημαντικές αλλαγές της φετινής εκλογικής αναμέτρησης.

Αυξημένη συμμετοχή



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, ψήφισαν συνολικά 2.750 μέλη. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 2.626, τα άκυρα σε 70 και τα λευκά σε 54. Το εκλογικό μέτρο διαμορφώθηκε στις 238 ψήφους.

Η συμμετοχή θεωρείται αυξημένη σε σχέση με προηγούμενες αναμετρήσεις, στοιχείο που καταγράφεται ως ένδειξη έντονου ενδιαφέροντος για τη σύνθεση της νέας διοίκησης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ

Ψήφισαν: 2.750

Έγκυρα: 2.626

Άκυρα: 70

Λευκά: 54

Εκλογικό μέτρο: 238

Έλαβαν: