Έκθεση για τον Lou Reed στη Νέα Υόρκη

«I used to be in a rock ‘n’ roll band» θύμισε στο ακροατήριό του στο Poetry's Project του Ναού του Αγίου Μάρκου τον χειμώνα του 1971.

Έναν χρόνο νωρίτερα, είχε εγκαταλείψει τους Velvet Underground και είχε επιστρέψει στην πρώτη του κλίση: να γράφει ποίηση. Το πλήρες ηχητικό αρχείο από αυτήν την απαγγελία του είναι ένα από τα πολλά λογοτεχνικά ιντερλούδια στην πολυμεσική έκθεση «Lou Reed: Caught Between the Twisted Stars» που φιλοξενεί έως τις 4 Μαρτίου του 2023 η New York Public Library for the Performing Arts στο Lincoln Center.

Με υλικό από το αρχείο του μουσικού, το Lou Reed Papers 1958-2015 (ο Ριντ πέθανε το 2013 σε ηλικία 71 ετών) που στεγάζεται στη βιβλιοθήκη και με επιμέλεια από ομάδα στην οποία περιλαμβάνονται, η χήρα του Laurie Anderson, ο Don Fleming και ο Jason Stern, η έκθεση παρουσιάζει προσωπικές επιστολές, φωτογραφίες, αφίσες, ηχητικά αρχεία και αρχεία βίντεο. Περιλαμβάνει και έναν εμβυθιστικό χώρο ακρόασης με ζωντανές συναυλίες και την εγκατάσταση ηχητικής τέχνης «Metal Machine Trio: The Creation of the Universe» του Ριντ.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της έκθεσης είναι οι δραστηριότητες του Ριντ ως ποιητή και λογοτεχνική φιγούρα. Η περσόνα του στη showbiz ως ένας πρώτο-πανκ Έλβις – «mad, bad and dangerous» να του πάρεις συνέντευξη – για χρόνια επισκίαζε τον εσωστρεφή δημιουργό στίχων που ήταν. Δίπλα σε άλλους τεχνουργούς του στίχου, τον Λέοναρντ Κοέν, την Τζόνι Μίτσελ, τον Μπομπ Ντίλαν και τη Λόρα Νάιρο, συνέβαλε στην αλλαγή της τραγουδοποιίας στην ποπ μουσική, αντλώντας από τις ρίζες του στη λογοτεχνική κουλτούρα. Το 2006, σε συνέντευξη, είχε δηλώσει: «Ήθελα να βάλω τα μυθιστορήματα της Beat περιόδου του Ουίλιαμ Μπάροους και το “Howl” του Άλεν Γκίνσμπεργκ σε ένα τραγούδι». Το ότι στην είσοδο στην έκθεση υποδέχεται τους επισκέπτες ένα βίντεο με τον Ριντ να διαβάζει το «Romeo Had Julliette» είναι ταιριαστό· μόνον οι στίχοι του τραγουδιού του 1989, με το φραζάρισμα ενός ανέκφραστου Λου Ριντ, που ήταν και το σήμα κατατεθέν του.

Στον σύνδεσμο https://www.nypl.org/events/exhibitions/lou-reed, η New York Public Library for the Performing Arts παρουσιάζει τις πάμπολλες εκδηλώσεις που συνοδεύουν την έκθεση και μια «Listen Like Lou Did» playlist.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ