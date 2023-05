Εκτός τελικού της Eurovision 2023 ο Βίκτωρας Βερνίκος - ΕΡΤ: Άξιζε η προσπάθειά του

«Οπως πρόσφατα δήλωσε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο "κάθε δυσκολία είναι ένα σκαλοπάτι για την επιτυχία"», αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην οποία εξηγείται γιατί επελέγη το τραγούδι «What They Say»: «Η επιλογή της φετινής συμμετοχής μας στη Eurovision προέκυψε για πρώτη φορά με τη συμμετοχή κοινού και επιτροπής, όπως ακριβώς φέτος θα επιλεγεί άλλωστε και ο νικητής της Eurovision με βάση τους νέους κανονισμούς ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού. Το "What They Say" ήταν το μόνο τραγούδι από τα πέντε υποψήφια το οποίο τόσο η επιτροπή της ΕΡΤ όσο και το κοινό ψήφισαν και οι δύο στη δεύτερη θέση και έτσι, κατά συνέπεια, του έδωσαν το "διαβατήριο" να ταξιδέψει στο Λίβερπουλ».