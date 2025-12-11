Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU - Real.gr

Quantcast
Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU
Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU

22:45, 11/12/2025
Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU

  • Το Νέμο, που κέρδισε τη Eurovision του 2024, ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει το βραβείο του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.
  • Ο καλλιτέχνης δήλωσε σε βίντεο στο Instagram πως «ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, σήμερα, δεν πιστεύω πια ότι αυτό το τρόπαιο έχει μια θέση στο ράφι μου».
  • Η απόφαση του Νέμο έρχεται καθώς ήδη πέντε χώρες έχουν αποχωρήσει από τον διαγωνισμό, με τον τραγουδιστή να υπογραμμίζει πως «όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται, είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει στραβά».
Το Νέμο, που κέρδισε τη Eurovision του 2024 στη Σουηδία, ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει το βραβείο που έλαβε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει την αποχώρηση πέντε χωρών.

«Ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, σήμερα, δεν πιστεύω πια ότι αυτό το τρόπαιο έχει μια θέση στο ράφι μου», ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram. Το Νέμο είχε ήδη ενώσει τη φωνή του με εκείνους που ζητούσαν να αποκλειστεί το Ισραήλ από τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο.

«Η Γιουροβίζιον υποτίθεται ότι υπερασπίζεται την ενότητα, τη συμπερίληψη, την αξιοπρέπεια όλων (…) Αλλά η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, την ώρα που η Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα (ότι διαπράχθηκε) γενοκτονία, καταδεικνύει μια προφανή σύγκρουση μεταξύ αυτών των ιδανικών και των αποφάσεων που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), συνέχισε ο 26χρονος τραγουδιστής από την Ελβετία.

«Το θέμα δεν είναι τα άτομα ή οι καλλιτέχνες. Είναι ότι ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε κατ’ επανάληψη για να εξωραϊστεί η εικόνα ενός κράτους που κατηγορήθηκε για σοβαρές θηριωδίες», πρόσθεσε το πρώτο μη δυαδικό άτομο που κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού, ο οποίος ήδη σημαδεύεται από διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

 

Χθες Τετάρτη η δημόσια τηλεόραση της Ισλανδίας RUV ανακοίνωσε ότι θα μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό του 2026, επειδή η EBU έδωσε το πράσινο φως για να συμμετάσχει το Ισραήλ. Η Ισλανδία είναι η πέμπτη χώρα, μετά την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, που αποχωρεί για τον λόγο αυτό.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, η πλειονότητα των χωρών της EBU έκρινε ότι δεν ήταν αναγκαίο να προχωρήσει σε ψηφοφορία για να εγκρίνει τη συμμετοχή της δημόσιας ισραηλινής τηλεόρασης ΚΑΝ.

«Όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται, είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά. Για αυτό αποφάσισα να στείλω πίσω το τρόπαιο στην έδρα της EBU στη Γενεύη, με ευγνωμοσύνη και ένα σαφές μήνυμα: υλοποιήστε τις αξίες σας», πρόσθεσε το Νέμο, τοποθετώντας το βραβείο του σε μια κούτα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

