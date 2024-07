Εμίλια Κλαρκ, Τζέραρντ Μπάτλερ και Σιμόν Άσλεϊ στο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων «The Night Before Christmas in Wonderland»

Η Εμίλια Κλαρκ, ο Τζέραρντ Μπάτλερ και η Σιμόν Άσλεϊ δανείζουν τις φωνές τους στο επερχόμενο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων «The Night Before Christmas in Wonderland» (Η νύχτα πριν τα Χριστούγεννα στη Xώρα των Θαυμάτων).

Σε παραγωγή της Universal Pictures Content Group και της Lupus Films, η ταινία βασίζεται στο βιβλίο μπεστ σέλερ της Κάρις Μπέξινγκτον, η οποία συνδύασε δύο κλασικές ιστορίες: την «Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων» του Λιούις Κάρολ και το ποίημα του Κλέμεντ Κλαρκ Μουρ «Twas the Night Before Christmas» (επίσης γνωστό ως «A Visit from St. Nicholas»).