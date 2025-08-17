Ένα ταξίδι στο Σόχο με τη φωνή του Στίβεν Φράι - Real.gr

Ο Στίβεν Φράι (Stephen Fry) έχει το ρόλο του αφηγητή στο νέο ντοκιμαντέρ «This is Soho», το οποίο εξερευνά την εμβληματική συνοικία του κεντρικού Λονδίνου.

Η φιλόδοξη παραγωγή των DARE Pictures και Bad Tattoo, «συνδυάζει την αυθεντική αφήγηση, με την μοναδική πρόσβαση, πίσω από τις πόρτες των πιο διάσημων επιχειρήσεων του Σόχο και των κατοίκων που το αποκαλούν “σπίτι τους”».

Η ταινία έρχεται σε μια περίοδο που το θρυλικό ορόσημο της πόλης αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όπως τις αυξανόμενες τιμές ενοικίων, το κλείσιμο ιστορικών μαγαζιών και την εμπορευματοποίηση, βάζοντας σε κίνδυνο τη φήμη του ως η μποέμικη πρωτεύουσα του Λονδίνου.

Θα παρουσιαστεί στην αγορά του MIPCOM 2025, με σχέδια για προβολές σε κινηματογράφους και Φεστιβάλ αργότερα μέσα στη χρονιά.