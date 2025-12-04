Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Κωνσταντίνος Αργυρός – Απόψε στις 24:00 - Real.gr

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω» απόψε, 4 Δεκεμβρίου 2025, στις 24:00.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για τη μαγική διαδρομή του, από το Ίλιον μέχρι το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

Τι λέει για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Νίκα, τον γάμο και τον ερχομό του γιου τους, που άλλαξε τη ζωή του;

Τι αναφέρει για τη φιλία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία δηλώνει fun του;

Απόψε, 4 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε μία δυνατή εξομολόγηση, μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας, Θάνος Κλωνόπουλος