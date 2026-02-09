Ενώπιος Ενωπίω: Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Παύλος Ντε Γκρες – Την Πέμπτη στις 24:00 - Real.gr

Ο Παύλος ντε Γκρες θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίω την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 24:00

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν έρχονται στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο γιος του Βασιλιά Κωνσταντίνου, που υπήρξε διάδοχος του Θρόνου, μιλά για την ιστορία της οικογένειάς του, τη σχέση του με την Ελλάδα και το επίθετό του. Τι λέει για την κριτική που δέχθηκε ο πατέρας του, για τη στάση του την περίοδο της χούντας και ποια είναι τα σχέδια του για το μέλλον.

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στις 24:00, ο Παύλος ντε Γκρες, σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί, μιλά στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας, Θάνος Κλωνόπουλος