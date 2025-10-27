Ενώπιος Ενωπίω: Πρεμιέρα την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 24:00 – Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Αχιλλέας Μπέος - Real.gr

Το «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επιστρέφει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 24:00.
Στην πρεμιέρα, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί τον Αχιλλέα Μπέο.
Ο ανατρεπτικός Δήμαρχος Βόλου αφηγείται την πολυτάραχη ζωή του.
Η Αμερική, τα δύο διαζύγια, η ενασχόλησή του με τον χώρο της νύχτας, η επιστροφή στην Ελλάδα και το πάθος του για το ποδόσφαιρο.
Πώς κατάφερε να εκλεγεί τρεις φορές Δήμαρχος Βόλου;
Τι λέει για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, που προκαλούν πλήθος αντιδράσεων;
Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 24:00, ο Αχιλλέας Μπέος μιλά για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.
#EnwpiosEnwpiw
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα
Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος
Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή
Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου
Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας, Κατερίνα Αλεξανδρίδου