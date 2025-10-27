Ενώπιος Ενωπίω: Πρεμιέρα την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 24:00 – Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου ο Αχιλλέας Μπέος - Real.gr

Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν.

Το «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επιστρέφει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 24:00.

Στην πρεμιέρα, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί τον Αχιλλέα Μπέο.

Ο ανατρεπτικός Δήμαρχος Βόλου αφηγείται την πολυτάραχη ζωή του.

Η Αμερική, τα δύο διαζύγια, η ενασχόλησή του με τον χώρο της νύχτας, η επιστροφή στην Ελλάδα και το πάθος του για το ποδόσφαιρο.

Πώς κατάφερε να εκλεγεί τρεις φορές Δήμαρχος Βόλου;

Τι λέει για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, που προκαλούν πλήθος αντιδράσεων;

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 24:00, ο Αχιλλέας Μπέος μιλά για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας, Κατερίνα Αλεξανδρίδου