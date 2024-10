Έντουαρντ Σκοτ: Ο παραγωγός του «Τόλμη και Γοητεία» επιστρέφει στα «Ατίθασα Νιάτα»

Ο Aμερικανός παραγωγός καθημερινών δραματικών σειρών Έντουαρτ Σκοτ επιστρέφει στο «σπίτι του» στη σειρά «The Young and the Restless» (Ατίθασα Νιάτα) μετά από 14 χρόνια παρουσίας στο σίριαλ «The Bold and the Beautiful» (Τόλμη και Γοητεία).