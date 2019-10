Επίσημη παραγγελία από το HBO για το prequel του Game of Τhrones

Το τηλεοπτικό δίκτυο HBO παρήγγειλε, σύμφωνα με το περιοδικό Variety, τηλεοπτική σειρά-prequel του «Game of Thrones». Τίτλος της θα είναι «House of the Dragon (Οίκος του Δράκου)» και θα επικεντρώνεται στον οίκο Ταργκάριεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καινούργια σειρά βασίζεται στο βιβλίο «Fire and Bood (Φωτιά και Αίμα)» που ολοκλήρωσε το 2018 ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν (George R.R. Martin) ως συνοδευτικό του κύριου μυθιστορήματος «A Song of Ice and Fire», στο οποίο βασίστηκε το GoT.