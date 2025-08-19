ΕΡΤ: Με 11 σειρές τινάζει την μπάνκα στον αέρα - Real.gr

Με πλούσια και ανανεωμένη «σοδειά» συνολικά 11 σειρών μπαίνει η ΕΡΤ στη νέα σεζόν, σύμφωνα με την Reallife. Από αυτές, επτά προορίζονται για τον αέρα της ΕΡΤ1 και τέσσερις είναι οι μίνι σειρές με πρώτη μετάδοση στο ΕΡΤflix.

Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Ξεχωριστή θέση έχει η «Μεγάλη Χίμαιρα», μια διεθνής συμπαραγωγή έξι επεισοδίων με κόστος 6 εκατ. ευρώ, που την καθιστά την ακριβότερη ελληνική σειρά στα χρονικά. Στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση πρωταγωνιστούν οι Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Γιάννης Νταλιάνης κ.ά.

Τη σειρά, της οποίας γυρίσματα έχουν γίνει σε Σύρο, Αθήνα, Τεργέστη, Μύκονο και Δήλο, σκηνοθετεί ο Βαρδής Μαρινάκης, σε σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη.

Η μοναδική σειρά της ΕΡΤ που συνεχίζει και μάλιστα για τρίτη σεζόν είναι η «Ηλέκτρα» με το ίδιο καστ (Έμιλυ Κολιανδρή, Αποστόλης Τότσικας) και νέες προσθήκες τους Δημήτρη Σέρφα και Ιωσήφ Πολυζωίδη.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται η νέα καθημερινή σειρά «Το παιδί», όπου μία πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, η Άρτεμις, σώζει από δολοφονική επίθεση τον Ντιμίτρι, το παιδί ενός Ρώσου μεγιστάνα που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και γίνεται το επίκεντρο μιας αστυνομικής περιπέτειας.

Στο «Παιδί» (σενάριο Παναγιώτης Ιωσηφέλης, σκηνοθεσία Στέφανος Μπλάτσος) πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπούτσικος, Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Ντένια Στασινοπούλου, Αλεξία Καλτσίκη κ.ά.

Στην prime time της ΕΡΤ1 παίρνει θέση και η κωμωδία «Καλά θα πάει και αυτό», σε σενάριο του Δημήτρη Αποστόλου, με πρωταγωνιστές τους Κώστα Κόκλα, Μαρία Λεγάκη, Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Γιάννη Ζουγανέλη, Κωνσταντίνα Κλαψινού και Γιώργο Χριστοδούλου. Ένας νεανικός έρωτας που έληξε άδοξα και μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ο καμβάς για να ξεκινήσει η ιστορία.

Το «μενού» της ΕΡΤ1 συμπληρώνουν τρεις ακόμα σειρές: Η σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο» (60 επεισόδια), βασισμένη σε δύο μυθιστορήματα της Μαίρης Κόντζογλου, «ζωντανεύει» την ιστορία της αιματοβαμμένης απεργίας των μεταλλωρύχων στη Σέριφο το 1919. Πρωταγωνιστούν οι Σταύρος Σβήγκος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Μιχάλης Αεράκης, Αλέκος Συσσοβίτης κ.ά.

Η σύγχρονη δραματική σειρά «Το τελευταίο νησί» (30 επεισόδια) με πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Κωνσταντίνου στον ρόλο του Παύλου που βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται έπειτα από αυτοκινητικό δυστύχημα όπου σκοτώνεται η σύντροφός του.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Το δίχτυ», που συνεχίζουν στενοί συνεργάτες του αείμνηστου Μανούσου Μανουσάκη, με πρωταγωνιστή τον Θοδωρή Αθερίδη.

Και σειρά για τα παρασκήνια των… σειρών περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Το «TV land», σε ιδέα της Φρόσως Ράλλη και σενάριο του Γιώργου Φειδά, ρίχνει φως στο τι γίνεται πίσω από τις κάμερες.

Μίνι σειρές στο ΕΡΤflix

Τρεις μίνι σειρές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα μεταδοθούν στο ΕΡΤflix. Η βιογραφική σειρά «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη», με τον Νικόλα Παπαγιάννη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, φιλοδοξεί να ρίξει φως όχι μόνο στις μεγάλες πολιτικές τομές, αλλά και στον άνθρωπο πίσω από τον ηγέτη. Στη σειρά πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιάννης Κουκουράκης και Γρηγόρης Βαλτινός.

Σε περιβάλλον ERTflix επιστρέφει ο Γιώργος Γκικαπέππας. Μετά την «Έρημη χώρα», φέρνει στις οθόνες μας τη μίνι σειρά «Αύριο» (οκτώ επεισόδια) με πρωταγωνιστές τους Στεφανία Γουλιώτη και Χρήστο Λούλη. Η σειρά καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού από τα νερά ενός ορμητικού ποταμού.

Μια ιστορία απώλειας και ξεριζωμού θα αφηγηθεί η τρίτη μίνι σειρά «Οι θάλασσες μας χώρισαν» που ξεκινά το 1937 στην ιταλοκρατούμενη Σύμη με τον θάνατο του μικρού γιου της οικογένειας Γεωργά που τους αναγκάζει να μεταναστεύσουν στην Κωνσταντινούπολη. Στη μίνι σειρά πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Δήμητρα Ματσούκα, Νεφέλη Κουρή κ.ά.