Έρχεται το prequel του «Game of Thrones»

Το HBO ξεκίνησε την προετοιμασία για το prequel του «Game of Thrones».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το δίκτυο έχει αρχίσει να κάνει την επιλογή των ηθοποιών για την επικείμενη σειρά «House of the Dragon», σύμφωνα με το EW. Η νέα τηλεοπτική σειρά θα βασίζεται στο «Fire and Blood» του George RR Martin και καταγράφει τα γεγονότα που σημειώθηκαν περίπου 300 χρόνια πριν από τα όσα συνέβησαν στο GoT.

Ο βετεράνος σκηνοθέτης του «Game of Thrones», Miguel Sapochnik (Battle of the Bastards, Hardhome), θα είναι ο showrunner της σειράς μαζί με τον Ryan Condal που ανέπτυξε την ιδέα, ενώ θα σκηνοθετήσει και το πιλοτικό επεισόδιο. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα η σειρά δεν αναμένεται πριν το 2022.

Το HBO έχει δεσμευτεί για 10 επεισόδια της σειράς.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για το casting. Το «Fire & Blood» καλύπτει 150 χρόνια και περιλαμβάνει την άνοδο και την πτώση πολλών ηγετών στο Westeros, οπότε δεν είναι σαφές ποιοι χαρακτήρες και ποια χρονική περίοδος θα είναι το επίκεντρο της σειράς.