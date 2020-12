Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: Το «Another Round» του Βίντερμπεργκ, καλύτερη ταινία του 2020

O Δανός σκηνοθέτης Τόμας Βίντερμπεργκ με την ταινία του «Another Round» αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στην τελετή απονομής των 33ων Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που φέτος – λόγω πανδημίας – διεξήχθη για πρώτη φορά διαδικτυακά από το Βερολίνο, με οικοδεσπότη τον Γερμανό παρουσιαστή Στίβεν Γκάτγιεν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μαζί του βρίσκονταν, εκπροσωπώντας την Ακαδημία, οι Βιμ Βέντερς, Μάριον Ντόρινγκ, Ανιέσκα Χόλαντ και Μάικ Ντάουνι, μεταξύ άλλων. Όπως τόνισαν στην έναρξη της τελετής οι οικοδεσπότες, ακόμη και στις αβέβαιες συνθήκες της πανδημίας, «είδαμε σπουδαίες ευρωπαϊκές ταινίες που ξεπέρασαν τα όρια κι εξερεύνησαν θεματικές με αναπάντεχους τρόπους, προκαλώντας συζητήσεις και αλλαγές».

Το «Another Round» αναδείχθηκε Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία 2020, ενώ επικράτησε στις μεγάλες κατηγορίες εξασφαλίζοντας συνολικά τέσσερα βραβεία. Ο Τόμας Βίντερμπεργκ κέρδισε το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη και αυτό του Ευρωπαίου Σεναριογράφου μαζί με τον Τομπίας Λίντχολμ. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Μαντς Μίκελσεν απέσπασε το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου Ηθοποιού.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία τεσσάρων φίλων, καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι, προκειμένου να δώσουν λίγο παραπάνω ενδιαφέρον στη ζωή τους, τεστάρουν τη θεωρία ότι η συνεχής διατήρηση συγκεκριμένου επιπέδου αλκοόλ στο αίμα τους μπορεί να βοηθήσει στον σκοπό αυτό.

Το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαίας Ηθοποιού για το 2020 κέρδισε η Πόλα Μπιρ για την ερμηνεία της στο «Undine» του Κρίστιαν Πέτσολντ.

Ευρωπαϊκή Ανακάλυψη 2020 αναδείχθηκε το «Sole» του Κάρλο Σιρόνι, Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ 2020 το «Collective» του Αλεξάντερ Νανάου, ενώ το Βραβείο Πρωτοπόρας Αφήγησης δόθηκε στον Μαρκ Κάζινς για τη σειρά «Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema».

Το βραβείο Ευρωπαϊκής Ταινίας Animation 2020 απέσπασε το «Γιοσέπ» (Josep) του Ορέλ, το βραβείο Ευρωπαϊκής Ταινίας Μικρού Μήκους 2020 δόθηκε στο «All Cats are Grey in the Dark» του Λάσε Λίντερ, ενώ Ευρωπαϊκή Κωμωδία 2020 αναδείχθηκε το «The Big Hit» του Εμανουέλ Κορκόλ.

Κατά την διάρκεια της τελετής απονομής ανακοινώθηκαν και οι υποψηφιότητες για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κοινού LUX: πρόκειται για τα φιλμ «Another Round» του Τόμας Βίντερμπεργκ , «Collective» του Αλεξάντερ Νανάου και «Corpus Christi» του Γιαν Κομάσα.

Τα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία ανακοινώθηκαν σταδιακά, από την Τρίτη 8 έως το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, μέσα από σειρά ζωντανών διαδικτυακών events, κατά την διάρκεια των οποίων οι θεατές μπορούσαν να γνωρίσουν τους υποψήφιους και να μαθαίνουν τους νικητές των διάφορων κατηγοριών. Οι ανακοινώσεις, υπό τον γενικό τίτλο «The EFAs at Eight», μεταδόθηκαν με livestream στο www.europeanfilmawards.eu και στο δίκτυο των συνεργατών της EFA.