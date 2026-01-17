Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 πρώτα τραγούδια που διεκδικούν την ελληνική συμμετοχή - Ακούστε τα ολόκληρα για πρώτη φορά - Real.gr

Πρόκειται για τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον πρώτο ημιτελικού του ελληνικού διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου.
Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στο α΄ημιτελικό
1. «The other side», Alexandra Sieti
Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis Στίχοι: Alexandra Sieti, Hill Kourkoutis, Serena Ryder
2. «Drop It», THE Astrolabe
Μουσική: THE Astrolabe Στίχοι: THE Astrolabe
3. «Aphrodite», Desi G
Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai
4. «Ferto», Ακύλας
Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
5. «Parea», Evangelia
Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Giorgos Kalogerakos, Gino The Ghost, Jordan Palmer Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia
6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης
7. «Slipping Away», Niya
Μουσική: Niya Στίχοι: Niya
8. «Χάνομαι», Marseaux
Μουσική: Solmeister Στίχοι: Solmeister
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan Στίχοι: Nany Zarikian
10. «Europa», STEFI
Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI
11. «The Songwriter», Revery
Μουσική: Revery Στίχοι: Revery
12. «Chaos», Dinamiss
Μουσική: Dinamiss Στίχοι: Dinamiss
13. «YOU & I», STYLIANOS
Μουσική: Stylianos, Adam Wu Στίχοι: Stylianos
14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa
Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras