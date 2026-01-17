Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 πρώτα τραγούδια που διεκδικούν την ελληνική συμμετοχή - Ακούστε τα ολόκληρα για πρώτη φορά - Real.gr

Quantcast
20:08, 17/01/2026
Eurovision 2026: Αυτά είναι τα 14 πρώτα τραγούδια που διεκδικούν την ελληνική συμμετοχή – Ακούστε τα ολόκληρα για πρώτη φορά

Τα πρώτα 14 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της χώρας μας στην Eurovision 2026 παρουσιάστηκαν, το απόγευμα του Σαββάτου.

Πρόκειται για τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον πρώτο ημιτελικού του ελληνικού διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στο α΄ημιτελικό

1. «The other side», Alexandra Sieti

Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis Στίχοι: Alexandra Sieti, Hill Kourkoutis, Serena Ryder

2. «Drop It», THE Astrolabe

Μουσική: THE Astrolabe Στίχοι: THE Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai

4. «Ferto», Ακύλας

Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας

5. «Parea», Evangelia

Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Giorgos Kalogerakos, Gino The Ghost, Jordan Palmer Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha Cámara, Kyle Buckley, Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης

7. «Slipping Away», Niya

Μουσική: Niya Στίχοι: Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

Μουσική: Solmeister Στίχοι: Solmeister

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan Στίχοι: Nany Zarikian

10. «Europa», STEFI

Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI

11. «The Songwriter», Revery

Μουσική: Revery Στίχοι: Revery

12. «Chaos», Dinamiss

Μουσική: Dinamiss Στίχοι: Dinamiss

13. «YOU & I», STYLIANOS

Μουσική: Stylianos, Adam Wu Στίχοι: Stylianos

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras

 

