Eurovision 2026: Ακούστε τα 14 υποψήφια τραγούδια του δεύτερου ελληνικού ημιτελικού - Real.gr

Τα υπόλοιπα 14 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον ελληνικό ημιτελικό για την Eurovision 2026 παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Κυριακής από την ΕΡΤ.

Οι 14 καλλιτέχνες θα διαγωνιστούν στον β ημιτελικό που θα γίνει 13 Φεβρουαρίου.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του Β’ Ημιτελικού

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνή και μία ελληνική).