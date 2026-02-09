Eurovision 2026: Εβδομάδα-φωτιά για την ΕΡΤ με τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό - Real.gr

Εβδομάδα-φωτιά ξεκινά για την ΕΡΤ καθώς θα μεταδώσει ζωντανά τους δύο ημιτελικούς και τον εθνικό τελικό της Eurovision για την ανάδειξη του νικητή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Οι πρόβες των 28 φιναλίστ πραγματοποιούνται στο κτίριο της Πειραιώς 260, με τον Φωκά Ευαγγελινό να δίνει τις τελικές οδηγίες, ενώ πρόβες για την παρουσίαση κάνουν επίσης ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.

Σύμφωνα με την Reallife, η σκαλέτα για τα τρία σόου είναι πολύ σφικτή και η διάρκεια των ημιτελικών δεν θα ξεπεράσει τις δύο ώρες. Η αγωνία θα κορυφωθεί στον εθνικό τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όταν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας θα μετατραπεί σε σόου.

Φέτος κατά τη διάρκεια του τελικού θα υπάρξει στην οθόνη, πίνακας με τη σειρά εμφάνισης των 14 φιναλίστ, ενώ η κατάταξή τους θα αλλάζει real time με τη σταδιακή ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Τα αποτελέσματα του televoting (50%) θα ανακοινωθούν τελευταία για να ενταθεί το σασπένς.