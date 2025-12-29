Eurovision 2026: Η Μπέττυ Μαγγίρα επικρατέστερη για την παρουσίαση των δύο ημιτελικών - Real.gr

Η Μπέττυ Μαγγίρα παραμένει στο κάδρο της Eurovision ως η επικρατέστερη για την παρουσίαση των δύο ημιτελικών.

Αν τελικά, όπως όλα δείχνουν, δώσει τα χέρια με την ΕΡΤ και ενταχθεί επίσημα στο project Eurovision, θα αναλάβει την παρουσίαση των semifinals, δίνοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη του εθνικού τελικού στον Γιώργο Καπουτζίδη. Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο ειδικής εκπομπής που θα μεταδοθεί στις 19:00 στην ΕΡΤ1, θα ανακοινωθούν οι 28 φιναλίστ που θα λάβουν μέρος στο διαγωνιστικό μέρος για να εξασφαλίσουν το «εισιτήριο» για τη Βιέννη.

Όπως αναφέρει η Reallife, η εβδομάδα Eurovision θα έρθει έναν μήνα αργότερα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΡΤ, οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Τρίτη 3 και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και ο εθνικός τελικός το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.