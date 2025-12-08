Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ - Real.gr

Tο «πράσινο φως» για την έγκριση των νέων κανονισμών της Eurovision έδωσε η πρόσφατη γενική συνέλευση της EBU.

Άνοιξε έτσι τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην επερχόμενη διοργάνωση στην Αυστρία.

Σύμφωνα με το eurovisionfun.com, η ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, ανέδειξε σαφή πλειοψηφία υπέρ των αλλαγών, με 738 ψήφους υπέρ, 264 κατά και 120 αποχές. Κάθε χώρα είχε δικαίωμα για μία ενιαία ψήφο, ακόμη και όταν στην EBU συμμετείχαν περισσότερα από ένα μέλη, όπως συνέβη σε χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία.

✅ The new regulations have been approved by a large majority 🎉. EBU members will not hold another vote on the participation of members. Israel WILL compete in #Eurovision2026 #Eurovision #EurovisionGR #esc #esc2026 pic.twitter.com/5OwJpCBldi — Eurovisionfun (@eurovisionfn) December 4, 2025

Τα 24 συνολικά ψηφοδέλτια που είχε η κάθε χώρα μπορούσαν να διατεθούν υπέρ των προτεινόμενων αλλαγών, κατά αυτών ή να υπάρξει αποχή. Η ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, σε συνδυασμό με δημόσιες τοποθετήσεις πριν και μετά τη συνεδρίαση, επέτρεψε τη δημιουργία ενός χάρτη με εκτιμώμενη ακρίβεια άνω του 90%, ο οποίος δείχνει τη στάση των χωρών στις προτεινόμενες αλλαγές (και αποδεχόμενο τη συμμετοχή ή μη του Ισραήλ με αυτό τον τρόπο).

Σύμφωνα με τον χάρτη, 31 χώρες ψήφισαν «ναι», 11 χώρες τάχθηκαν κατά και 5 απείχαν. Εννέα χώρες δεν προσήλθαν στη Γενική Συνέλευση, μεταξύ των οποίων η Λιβύη, η Συρία και το Βατικανό.