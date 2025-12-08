Quantcast
Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ - Real.gr
real player

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό – ΧΑΡΤΕΣ

12:44, 08/12/2025
Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό – ΧΑΡΤΕΣ

Tο «πράσινο φως» για την έγκριση των νέων κανονισμών της Eurovision έδωσε η πρόσφατη γενική συνέλευση της EBU.

Άνοιξε έτσι τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην επερχόμενη διοργάνωση στην Αυστρία.

Σύμφωνα με το eurovisionfun.com, η ψηφοφορία, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, ανέδειξε σαφή πλειοψηφία υπέρ των αλλαγών, με 738 ψήφους υπέρ, 264 κατά και 120 αποχές. Κάθε χώρα είχε δικαίωμα για μία ενιαία ψήφο, ακόμη και όταν στην EBU συμμετείχαν περισσότερα από ένα μέλη, όπως συνέβη σε χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία.

Τα 24 συνολικά ψηφοδέλτια που είχε η κάθε χώρα μπορούσαν να διατεθούν υπέρ των προτεινόμενων αλλαγών, κατά αυτών ή να υπάρξει αποχή. Η ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων, σε συνδυασμό με δημόσιες τοποθετήσεις πριν και μετά τη συνεδρίαση, επέτρεψε τη δημιουργία ενός χάρτη με εκτιμώμενη ακρίβεια άνω του 90%, ο οποίος δείχνει τη στάση των χωρών στις προτεινόμενες αλλαγές (και αποδεχόμενο τη συμμετοχή ή μη του Ισραήλ με αυτό τον τρόπο).

Σύμφωνα με τον χάρτη, 31 χώρες ψήφισαν «ναι», 11 χώρες τάχθηκαν κατά και 5 απείχαν. Εννέα χώρες δεν προσήλθαν στη Γενική Συνέλευση, μεταξύ των οποίων η Λιβύη, η Συρία και το Βατικανό.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο - Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος

Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο - Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος

13:10 08/12
Μητσοτάκης: Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες - Καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς

Μητσοτάκης: Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες - Καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς

11:30 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος αφού χτύπησε με ΙΧ και εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του

Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος αφού χτύπησε με ΙΧ και εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του

12:27 08/12
Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

12:52 08/12
Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ

12:44 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved