Eurovision-Sing for Greece 2026: Τα πρώτα επτά τραγούδια που περνάνε στον ελληνικό τελικό - Εικόνες & βίντεο - Real.gr

Ο πρώτος ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε και οι πρώτοι επτά φιναλίστ εξασφάλισαν το εισιτήριο για τον ελληνικό τελικό της Κυριακής. Το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου οι 14 διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή, με στόχο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Εκείνοι όμως που κατάφεραν να προκριθούν είναι οι Rossana Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Ακύλας (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I).

Την τηλεοπτική βραδιά «άνοιξε» με την Κλαυδία. Η τραγουδίστρια που πέρυσι χάρισε στην Ελλάδα την έκτη θέση ερμήνευσε και πάλι την «Αστερομάτα».

Δείτε βίντεο με την εμφάνιση της Κλαυδίας:

Οι εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων

1.Alexandra Sieti – «The Other Side»

2. THE Astrolabe – «Drop It»

3. Desi G – «Aphrodite»

4. Akylas – «Ferto»

5. Evangelia – «Paréa»

6. Παναγιώτης Τσακαλάκος – «2nd Chance»

7. Niya – «Slipping Away»

8. Marseaux – «Χάνομαι»

9. Rosanna Mailan – «Άλμα»

10. STEFI – «Europa»

11. Revery – «The Songwriter»

12. Dinamiss – «Chaos»

13. STYLIANOS – «YOU & I»

14. Spheyiaa – «Χίλια Κομμάτια»