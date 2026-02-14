Eurovision - Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι εφτά νικητές του δεύτερου Ημιτελικού - Real.gr

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος Ημιτελικός του του «Sing for Greece 2026» στην ΕΡΤ που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision.

Οι επτά νικητές του δεύτερου Ημιτελικού ανακοινώθηκαν με τυχαία σειρά και είναι οι:

Good job Nicky

Mikay

Μαρίκα

D3lta

leroybroughtflowers

KOZA MOSTRA

ZAF

Στην παρουσίαση της βραδιάς ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ στην καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι εμφανίσεις των νικητών

good job Nicky – «Dark Side of the Moon»

Labyrinth – Mikay

Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα

Mad About It – D3lta

leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

ZAF – «ASTEIO»