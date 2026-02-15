Eurovision – Sing for Greece 2026: Απόψε στις 21:00 ο μεγάλος Τελικός - Real.gr

Με τον μεγάλο τελικό του «Sing for Greece» ολοκληρώνεται απόψε η αναζήτηση για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον 70ό διαγωνισμό της Eurovision, με τη χώρα μας να φιγουράρει ήδη στην 3η θέση των στοιχημάτων για τη νίκη.

Η διαδικασία και το «κλειδί» της ψηφοφορίας



Ο αποψινός τελικός, που ξεκινά στις 21:00 (ΕΡΤ1), θα φιλοξενήσει τα 14 τραγούδια που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς της Τετάρτης και της Παρασκευής. Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή διαφοροποιείται σημαντικά από τους ημιτελικούς, καθώς εισάγεται το σύστημα των επιτροπών:

Το 50% του αποτελέσματος θα κριθεί από την τηλεψηφοφορία του κοινού.

Το 25% θα καθοριστεί από την Ελληνική Επιτροπή.

Το 25% θα προέλθει από τη Διεθνή Επιτροπή.

Ο φετινός διαγωνισμός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνονται 70 χρόνια από την έναρξη του θεσμού.

Η βραδιά, την οποία το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX, θα περιλαμβάνει και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με καλεσμένο τον Χρήστο Μάστορα.

Η ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει περίπου στις 23:00, μετά την παρουσίαση όλων των συμμετοχών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από ποπ και ροκ μέχρι indie και μελωδικές μπαλάντες.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti