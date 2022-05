Eurovision 2022: Εντυπωσιακή η Ανδρομάχη με το «Ela» για την Κύπρο αλλά δεν πέρασε στον τελικό - Βίντεο

Ελλάδα,

Αρμενία,

Νορβηγία,

Λιθουανία,

Ολλανδία,

Πορτογαλία,

Ελβετία,

Μολδαβία,

Ουκρανία,

Ισλανδία,

Σερβία,

Πολωνία,

Ρουμανία,

Βέλγιο,

Σουηδία,

Αυστραλία,

Εσθονία,

Αζερμπαϊτζάν,

Φινλανδία,

Τσεχία,

Ισπανία,

Ηνωμένο Βασίλειο,

Γαλλία,

Γερμανία

Ιταλία

Η Ανδρομάχη ανέβηκε στη σκηνή για τον Β΄Ημιτελικό της Γιουροβίζιον μέσα σε ένα μπλε φόντο με ένα κοχύλι και το στοιχείο του νερού να είναι έντονο στο όλο σκηνικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τραγούδι Ela δημιούργησε μια ομάδα παγκόσμια διακεκριμένων συνθετών υπό τον Alex Papaconstantinou (Eurovision 2007, 2009, 20012, 2018, 2019).

Συγκεκριμένα: Arash (Eurovision 2009), Eyelar Mirzazadeh, τον Αλβανό παραγωγό Fatjon Miftaraj, Filloreta Raci Fifi, Geraldo Sandell, τον γνωστό σε όλους Κύπριο συνθέτη και στιχουργό Γιώργο Παπαδόπουλο, το Σουηδό συνθέτη και παραγωγό πολλών διεθνών επιτυχιών, όπως το Cool Me Down Robert Uhlmann, το Σουηδό παραγωγό σε πολλές συνεργασίες με τον Alex P Viktor Svensson και Yll Limani.

Guarantee you're gonna be hearing this bonafide bop from Andromache in bars around Europe all summer. ?????? #Eurovision#ESC2022pic.twitter.com/eJI9TN5ArH