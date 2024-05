Eurovision 2024: Εσπασε το βραβείο επάνω στη σκηνή - ΒΙΝΤΕΟ

Αμέσως μετά, το Nemo άρχισε να πανηγυρίζει με το βραβείο στα χέρια.

Καθώς γονάτισε, κάποια στιγμή, και πήγε να ακουμπήσει το τρόπαιο στο δάπεδο της σκηνής, η απότομη κίνησε είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το βραβείο. Μάλιστα, ο ήχος ακούστηκε και από το μικρόφωνο που φορούσε.

«Κατάφερα και έσπασα τον κώδικα (Code, όπως το τραγούδι του), περνώντας τη non-binary σημαία μου μέσα στη διοργάνωση, ενώ η Eurovision μου το είχε απαγορεύσει. Επίσης, έσπασα το τρόπαιο, όμως αυτό μπορεί να επισκευαστεί. Ίσως και η Eurovision χρειάζεται... επίσκευές που και που» είπε χαρακτηριστικά.

