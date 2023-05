Eurovision: Απόψε ο δεύτερος ημιτελικός - Σε ποια θέση εμφανίζεται η Ελλάδα

Στη «μάχη» για τη διεκδίκηση μιας θέσης για τον τελικό της Eurovision 2023 «ρίχνεται» απόψε στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης η Ελλάδα, με τον Βίκτωρα Βερνίκο και το τραγούδι του «What They Say». Μαζί και η Κύπρος με το τραγούδι «Break a broken heart» και τον Andrew Lambrou.

Στον αποψινό δεύτερο ημιτελικό συμμετέχουν 16 χώρες και η Ελλάδα θα εμφανιστεί στην 8η θέση, ενώ η Κύπρος στην 6η θέση. Οι χώρες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Δανία: Reiley - «Breaking My Heart» Αρμενία: Brunette - «Future Lover»

Ρουμανία: Theodor Andrei - «D.G.T. (On and Off)»

Εσθονία: Alika - «Bridges»

Βέλγιο: Gustaph - «Because of You»

Κύπρος: Andrew Lambrou - «Break a Broken Heart»

Ισλανδία: Diljá - «Power»

Ελλάδα: Victor Vernicos - «What They Say»

Πολωνία: Blanka - «Solo»

Σλοβενία: Joker Out - «Carpe Diem»

Γεωργία: Iru - «Echo»

Άγιος Μαρίνος: Piqued Jacks - «Like an Animal»

Αυστρία: Teya & Salena - «Who the Hell is Edgar?»

Αλβανία: Albina & Familja Kelmendi - «Duje»

Λιθουανία: Monika Linkyte - «Stay»

Αυστραλία: Voyager - «Promise».

Το «What They Say», ο Βίκτωρ το έγραψε σε ηλικία 14 ετών, για μία αγχώδη στιγμή που πέρασε. Τη σκηνική του παρουσία επιμελείται ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το σόου «Η μουσική ενώνει γενιές» (Music Unites Generations), με θέμα τη σχέση μεταξύ διαφορετικών γενεών της Ουκρανίας και της μουσικής που αγαπούν. Η εκπρόσωπος της Ουκρανίας στη Eurovision 2014, Mariya Yaremchuk, θα παρουσιάσει μία μείξη γνωστών τραγουδιών της χώρας της, σε ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί, με την από κοινού εμφάνιση της Mariya, του ράπερ OTOY και της 14χρονης εκπρόσωπου της Ουκρανίας στην Junior Eurovision 2022, Zlata Dzyunka .

Επίσης, θα παρουσιαστεί το σόου «Be who you want to be» το οποίο τιμά το γεγονός ότι η Eurovision είναι ανοιχτή σε όλους, δίχως περιορισμούς. Τρεις drag performers, μαζί με μία ομάδα χορευτών, θα παρουσιάσουν ένα εντυπωσιακό, ποπ σόου στη σκηνή του Λίβερπουλ, που θα μείνει αξέχαστο.

Όπως ο πρώτος ημιτελικός έτσι και ο δεύτερος θα διεξαχθεί στην M&S Bank Arena του Λίβερπουλ καθώς μετά την περσινή νίκη της Ουκρανίας αποφασίστηκε τη φετινή διοργάνωση να φιλοξενήσει η Μεγάλη Βρετανία εξαιτίας του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία.

Η απευθείας μετάδοση του διαγωνισμού από το Λίβερπουλ αρχίζει στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), με τη Μαρία Κοζάκου και την Τζένη Μελιτά να καλωσορίζουν τους τηλεθεατές της ΕΡΤ1 και του ERTFLIX, καθώς και τους ακροατές του Δεύτερου Προγράμματος της ΕΡΑ.

Επίσης, μόνο το τηλεοπτικό κοινό θα αποφασίσει ποιες 10 χώρες θα προκριθούν για τον τελικό, που θα γίνει στις 13 Μαΐου. Έτσι απόψε πέρα από τις 16 χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν, δικαίωμα ψήφου έχουν τόσο οι πολίτες από χώρες που θα ανακοινώσει σύντομα η EBU (Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση) και δεν λαμβάνουν μέρους στον φετινό διαγωνισμό (ως ενιαία ψηφοφορία «Rest of the World») όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και η Ουκρανία που έχουν ήδη προκριθεί για τον τελικό, οι δύο πρώτες ως μέλη των Big Five και η Ουκρανία ως η νικήτρια της περσινής διοργάνωσης.