Ezy Ryder: Το ακυκλοφόρητο τραγούδι του Τζίμι Χέντριξ

Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι του Τζίμι Χέντριξ από την εμφάνιση με τη μπάντα του στο Fillmore East, της Νέας Υόρκης στις 31 Δεκέμβρη του 1969.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόκειται για τη δεύτερη εκτέλεση του «Ezy Ryder» και προέρχεται από το δεύτερο σετ του καλλιτέχνη με τους Band of Gypsys, σύμφωνα με τα credits του τραγουδιού.

Το κομμάτι θα συμπεριλαμβάνεται στο box set, «Songs For Groovy Children: The Fillmore East Concerts», με εμφανίσεις του ίδιου και των Band of Gypsys στον ιστορικό συναυλιακό χώρο, τον Δεκέμβριο του 1969 και τον Ιανουάριο του 1970.

Το box set περιλαμβάνει 5 CD και 8 δίσκους βινυλίου. Πρόκειται για μια συλλογή 24ρων τραγουδιών τα οποία είτε δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ για εμπορικούς λόγους είτε δεν έχουν υποστεί κάποια μορφή μίξης.