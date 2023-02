Φεστιβάλ Βερολίνου: Aργυρό βραβείο στην ταινία «Music» της Άνγκελα Σάνελεκ που γυρίστηκε στην Ελλάδα

Η Χρυσή Αρκτος στο «On the Adamant».

Η Αργυρή Άρκτος σεναρίου του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου απονεμήθηκε στην ταινία της Άνγκελα Σανελεκ «Music» η οποία γυρίστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της στην Ελλάδα, στο Γύθειο και στην Εύβοια. Ο Αργύρης Ξάφης και η Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου εμφανίζονται μεταξύ άλλων στην ταινία, στην οποία executive producer είναι η ελληνική Heretic. Έτσι η εταιρεία των Γιώργου Καρναβά και Κωνσταντίνου Κοντοβράκη βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες στα βραβεία ενός ακόμη μεγάλου φεστιβάλ μετά τον Χρυσό Φοίνικα που κέρδισε το «Τρίγωνο της Θλίψης» του Ρούμπεν Όστλουντ στις Κάννες, το οποίο επίσης γυρίστηκε στην Ελλάδα. Ενώ η χώρα μας αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς κινηματογραφικούς προορισμούς για μεγάλες διεθνείς συμπαραγωγές.

Η Χρυσή Άρκτος καλύτερης ταινίας της φετινής Μπερλινάλε απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ του Νικολά Φιλιμπέρ, «On the Adamant», στο οποίο ο βετεράνος Γάλλος δημιουργός μάς συστήνει ένα πλωτό κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην καρδιά του Παρισιού. Είναι από τις σπάνιες φορές που ένα ντοκιμαντέρ παίρνει βραβείο σε ένα μεγάλο φεστιβάλ, ωστόσο η ταινία του Φιλιμπέρ συγκίνησε την κριτική επιτροπή και τους θεατές διότι ανέδειξε το θέμα της ψυχικής νόσου με ειλικρίνεια, αμεσότητα και ανθρωπιά. Ο ίδιος ο δημιουργός παραλαμβάνοντας τη Χρυσή 'Αρκτο από την πρόεδρο της κριτικής επιτροπής, Κρίστεν Στιούαρτ, είπε: «Μην ξεχνάτε ότι οι τρελοί άνθρωποι δεν είναι πάντα αυτοί που νομίζουμε».

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής πήγε στην ταινία του Γερμανού Κρίστιαν Πέτζολντ, «Afire», μία δραμεντί για τέσσερις νεαρούς που κάνουν διακοπές σε ένα εξοχικό στη Βαλτική Θάλασσα ενώ γύρω τους μαίνονται δασικές πυρκαγιές. Επίσης, η επιτροπή βράβευσε και την ταινία «Bad Living» του Χοάο Κανίγιο. Το Βραβείο Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Γάλλο Φιλίπ Γκαρέλ, ο οποίος επέστρεψε στην Μπερλινάλε με το «The Plough», ένα οικογενειακό δράμα στο οποίο πρωταγωνιστούν για πρώτη φορά μαζί και τα τρία παιδιά του σκηνοθέτη (Λουί, Εσθέρ και Λένα Γκαρέλ). Τα βραβεία πρώτου ρόλου πήρε η Σοφία Οτέρο για την ερμηνεία της στο «20.000 species of Bees» και δεύτερου ρόλου η Τέα Ερε για τη συμμετοχή της στο «Till The end of the night». Η Αργυρή Αρκτος Καλλιτεχνικής Συμβολής δόθηκε στην Ελέν Λουβάρ για το «Disco Boy» του Τζιάκομο Αμπρουτσέζε, με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Φραντς Ρογκόφσκι.

Μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους του Νέου Γερμανικού Σινεμά, η Ανγκελα Σάνελεκ που το 2019 είχε βραβευθεί με την Αργυρή Άρκτο στην Μπερλινάλε, αγαπά ιδιαίτερα την Ελλάδα, έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν γυρίσματα στη χώρα μας και στο «Music» καταπιάνεται με τον μύθο του Οιδίποδα.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός αγοριού το οποίο βρέθηκε σ' ένα μαντρί στα ελληνικά βουνά και υιοθετήθηκε από ένα ζευγάρι χωρίς να γνωρίσει τους βιολογικούς γονείς του. Ως έφηβος σκοτώνει για μια ασήμαντη αφορμή έναν συνομήλικο του και οδηγείται στο αναμορφωτήριο. Εκεί ερωτεύεται μια σωφρονιστική υπάλληλο αγνοώντας την αληθινή της ταυτότητα. Η συνέχεια είναι εξίσου δραματική με το έργο του Σοφοκλή. Η σκηνοθέτις όμως προτιμά μια ελλειπτική αφήγηση με ελάχιστους διαλόγους επηρεασμένη από τις ταινίες του Ρομπέρ Μπρεσόν. Πρόκειται για μια ταινία ποιητική με πολλούς συμβολισμούς που αρχικά μπορεί να σε ξενίζει αλλά μόλις μπεις στο σύμπαν της σε σαγηνεύει.

Στην ταινία, συμπαραγωγή Γερμανίας, Γαλλίας και Σερβίας, πρωταγωνιστούν οι Αλιόσα Σνάιντερ, Αγκάτ Μπονιτζέρ, Φρίντα Ταράνα, Αργύρης Ξάφης, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Σταμάτης Μπάκνης, Ελένη Χαλαστάνη και άλλοι.