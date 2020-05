Φεστιβάλ Κινηματογράφου απ΄όλο τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις τους

Εικοσιένα Φεστιβάλ Κινηματογράφου απ’ όλο τον κόσμο ανακοίνωσαν το «We Are One: A Global Film Festival», την πρώτη του είδους δωρεάν ψηφιακή διοργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το 10ημερο Φεστιβάλ οργανώνεται από την Tribeca Enterprises και το YouTube με προβολή προγράμματος από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF), καθώς επίσης και από τα Φεστιβάλ των Καννών και της Βενετίας.

Μεταξύ των σημαντικών στιγμών θα είναι η ψηφιακή παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Crazy World», η οποία εντυπωσίασε το κοινό στο πρόγραμμα Midnight Madness του TIFF 2019, καθώς και η διαδικτυακή πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Ricky Powell: The Individualist» με τη Νατάσα Λιόν και τον LL Cool J, η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Motorcycle Drive By» των Third Eye Blind και συζητήσεις με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα, τον Στίβεν Σόντενμπεργκ, τον Σονγκ Κανγκ-χο, τον Μπονγκ Τζουν-χο και τον Τσάκι Τσαν.

Το πρόγραμμα του We Are One: A Global Film Festival, που συνεπιμελήθηκε η ομάδα των Φεστιβάλ απ’ όλο τον κόσμο εκπροσωπεί 35 χώρες συμπεριλαμβάνει 23 αφηγηματικές ταινίες και οκτώ ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, 57 αφηγηματικές ταινίες και 15 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, καθώς και 15 συζητήσεις, πέντε προγράμματα εικονικής πραγματικότητας και μουσικές ερμηνείες.