Φεστιβάλ Ταινιών «Dracula» στη Ρουμανία

Η πληθώρα των ταινιών (μεγάλου και μικρού μήκους, αλλά και όσων η εικονοληψία έγινε με την κάμερα του κινητού τηλεφώνου), πιστοποιούν το ενδιαφέρον και το αντίκτυπο που έχει ο κόμης Δράκουλας στους λάτρεις της έβδομης τέχνης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετικές ανακοινώσεις των διοργανωτών. Πέντε ταινίες έχουν περάσει στο επόμενο στάδιο για να διεκδικήσουν το μεγάλο βραβείο της φετινής διοργάνωσης. Πρόκειται για τις ακόλουθες ταινίες 'Artik' (ΗΠΑ), 'The Curse of Valburga' (Σλοβενία), 'Vortex' (Γαλλία) 'Diablo Rojo PTY' (Παναμάς) και 'The Antithesis' (Ιταλία).