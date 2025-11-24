Φίλιππος Σοφιανός: Η συγκίνηση on air - «Πού τα βρήκατε όλα αυτά;» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συγκινήθηκε ο ο Φίλιππος Σοφιανός, όταν προβλήθηκαν σε εκπομπή που ήταν καλεσμένος, σπάνια πλάνα από το αρχείο της ΕΡΤ.

Την Κυριακή, ο Φίλιππος Σοφιανός βρέθηκε στο «Τζενερέισον ΣΚ» και μεταξύ άλλων μίλησε για την πορεία του στην υποκριτική και τον τίτλο του ζεν πρεμιέ, που για χρόνια τον συνόδευε.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός φορτίστηκε συναισθηματικά όταν είδε πλάνα του από το αρχείο της ΕΡΤ, με συμμετοχές του σε σίριαλ, τα οποία όπως είπε, θεωρούσε ότι είχαν χαθεί.

Μετά την προβολή του αφιερωματικού βίντεο, ο ηθοποιός δήλωσε: «Ρε παιδιά, διάολε… Πού τα βρήκατε όλα αυτά; Ωραία, τα σέβη μου και τα συγχαρητήριά μου σε όλους. Υπήρξαν δουλειές που νόμιζα ότι είχαν χαθεί, όπως η “Παρακαμπτήριος” στην ΕΡΤ. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν πια. Υπέροχο σίριαλ».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα στοιχεία που ξεχωρίζουν έναν καλό ηθοποιό: «Είχα επίγνωση του τίτλου του “ζεν πρεμιέ” και ήταν κάτι που με βοήθησε να διεκδικήσω πράγματα. Για μένα ένας καλός ηθοποιός πρέπει πρωτίστως να έχει ήθος, σεμνότητα και στοχοπροσήλωση στη δουλειά του. Ένας καλός ηθοποιός δεν εφησυχάζει ποτέ, δεν επαναλαμβάνεται και πειραματίζεται».