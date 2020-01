«Game of Thrones»: Διαφορετικό τέλος θα δώσει στους θαυμαστές της σειράς ο George R.R. Martin

Ο όγδοος κύκλος του «Game of Thrones» μπορεί να μείνει στην ιστορία ως το φινάλε τηλεοπτικής σειράς που δίχασε περισσότερο τους θαυμαστές σε όλη την ιστορία της μικρής οθόνης, περισσότερο κι από ό,τι συνέβη με τις σειρές «Sopranos» και «Mad Men».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο συμβολισμός του τελευταίου show της HBO απλά δεν έβγαζε νόημα: η καταστροφή μιας ολόκληρης πόλης; Η καταγωγή του Τζον Σνόου; Δεν ήταν τυχαίο το αίτημα των fans, γνωστό με τον τίτλο «Remake "Game of Thrones" Season 8 With Competent Writers» (έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,7 εκατομμύρια υπογραφές). Τώρα, ο George R.R. Martin, ο συγγραφέας των βιβλίων πάνω στα οποία βασίστηκε το GoT, δίνει καινούργια ελπίδα στους θαυμαστές: υπαινίσσεται ότι ο κύκλος των βιβλίων θα κλείσει με διαφορετικό τέλος.