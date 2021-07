Για πρώτη φορά, «105 Degrees» από τον Tom Petty

Για πρώτη φορά ακούμε το ακυκλοφόρητο τραγούδι από τον Tom Petty και τους Heartbreakers: το βιντεοκλίπ (με τους στίχους) του «105 Degrees» είναι διαθέσιμο, σηματοδοτώντας την εμφάνιση την περασμένη Παρασκευή του άλμπουμ Angel Dream, μια εκδοχή του σάουντρακ της ταινίας του 1996 «She's the One».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την περίοδο που ο Petty ετοίμαζε το Wildflowers, ήταν σε δημιουργικό οίστρο. Έγραφε πολλά σπουδαία τραγούδια σε διάφορα ύφη, τόσα που δεν χωρούσαν στο άλμπουμ. Διάλεξε 25, έχοντας πρόθεση για διπλό άλμπουμ αλλά τον αποθάρρυνε ο Lenny Waronker της Warner Brothers και στο Wildflowers παρέμειναν 15. Πολλά από όσα έμειναν έξω -και άλλα- ο Petty χρησιμοποίησε για το σάουντρακ της ταινίας «She's the One» που έκανε ο Ed Burns το 1996. Το σάουντρακ της ταινίας -ο τίτλος της είναι ένα τραγούδι των Bruce Springsteen & the E Street Band- είναι περίπου 51 λεπτά μουσική Tom Petty, τραγούδια ως επί το πλείστον· εκτός από δικά του, ηχογράφησε το «Asshole» του Beck και το «Change The Locks» της Lucinda Williams.

Τώρα, για πρώτη φορά πολλά από αυτά τα τραγούδια παραδίδονται στους φίλους της ροκ ως άλμπουμ του Tom Petty. Τα τραγούδια για αυτή την επανέκδοση επιλέχθηκαν ως ενότητα η οποία συμπληρώνει την κυκλοφορία του άλμπουμ Wildflowers & All The Rest. Το σιγκλ που ηγείται της επανέκδοσης είναι το «105 Degrees» στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=SA0mUBqTxyY παρουσιάζονται πλάνα παρασκηνίου του πρότζεκτ στου οποίου τα μιξαρίσματα δούλεψε μαζί με τον Petty (πριν αυτός αποβιώσει), ο Ryan Ulyate, για πολλά χρόνια ηχολήπτης και συμπαραγωγός του τραγουδιστή-τραγουδοποιού. Εκτός από το «105 Degrees», στο άλμπουμ συναντούμε για πρώτη φορά και άλλα τρία τραγούδια επίσης: «One of Life’s Little Mysteries» (σύνθεση του Tom), «Thirteen Days» (ερμηνεία τραγουδιού του JJ Cale), και «French Disconnection».