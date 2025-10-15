Γιάννης Στάνκογλου: Πέρασα κρίσης ηλικίας στα 50 - Η εξομολόγηση για τον πατέρα του - Real.gr

Ο Γιάννης Στάνκογλου βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης στο «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο ηθοποιός παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις αλλαγές που προέκυψαν στη ζωή του τα τελευταία χρόνια και την κρίση ηλικίας που πέρασε μετά τα 50.

«Εγώ πέρασα την κρίση ηλικίας στα 50, στα 40 δεν την πέρασα λόγω παιδιού. Εκεί μάλλον δεν είχα τη δυνατότητα. Στα 50 δεν ένιωθα ότι ήμουν δυνατός που ήμουν κάποτε, δεν είχα την ίδια όρεξη, έλεγα ότι θα κάτσω σπίτι, αυτό δεν το έκανα ποτέ στη ζωή μου. Με δύο παιδιά αλλάζει η καθημερινότητά μου, θεωρώ ότι δεν έχω αλλάξει και πάρα πολύ. Αλλά δεν μαγείρευα ποτέ, τώρα μαγειρεύω για δυο παιδιά, για τους φίλους τους… Είναι αλλιώς οι χρόνοι», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις σχέσεις με τον πατέρα του: «Είχαμε πάρα πολλές κόντρες και στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Από το να με πιάσει να καπνίζω στο μπιλιαρδάδικο μέχρι να με δει σε κλούβα της αστυνομίας, πριν από αγώνα του Παναθηναϊκού. Είχα πολλές ελευθερίες. Η αγάπη έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο για να μην κατρακυλήσω», είπε για τον πατέρα του ο Γιάννης Στάνκογλου.

Αναφερόμενος στο κίνημα #MeToo και στις αλλαγές που επέφερε στον χώρο του θεάτρου, ο ηθοποιός δήλωσε: «Είδα αλλαγές στον χώρο, νομίζω ότι χρειαζόταν, βέβαια έχει χαθεί το χιούμορ, είσαι πιο προσεκτικός τι θα πεις και πώς θα το πεις. Έχω τσακωθεί με σκηνοθέτες που προσέβαλαν άλλους ηθοποιούς, θα πάρω θέση, δεν θα το αφήσω έτσι, προς το παρόν δεν μου έχει στοιχίσει».

Τέλος, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον ρόλο του στη σειρά Grand Hotel, εκφράζοντας την αγάπη του για τη δουλειά και το περιβάλλον των γυρισμάτων. Όπως είπε, απολαμβάνει να υποδύεται τον «κακό» στις τηλεοπτικές παραγωγές.