Γιατί ο Τζέιμς Κάμερον προκάλεσε την οργή ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων

Ο σκηνοθέτης προώθησε το «Avatar: The Way of the Water» με ένα σόου με δελφίνια στην Ιαπωνία, το οποίο έχει προκαλέσει αγανάκτηση πολλών μελών οργανώσεων για τα δικαιώματα των ζώων.

Ο Κάμερον παρουσίασε και παρακολούθησε το επίμαχο θέαμα μαζί τους πρωταγωνιστές της ταινίας, Σαμ Γουόρθινγκτον, Ζόε Σαλντάνα και Σιγκούρνι Γουίβερ στην Ιαπωνία.