Γιώργος Παπαδάκης: Η συνέντευξη που έδωσε το 2020 στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου - Real.gr

Τον Ιούνιο του 2020 ο Γιώργος Παπαδάκης είχε παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω”.

Ο πρωταγωνιστής της πρωινής ζώνης των τελευταίων 30 ετών, μίλησε τότε για τις δύσκολες στιγμές μπροστά και πίσω από την κάμερα, την προσωπική του ζωή και την πορεία του στη δημοσιογραφία.

Ο Γιώργος Παπαδάκης διηγήθηκε μερικές άγνωστες ιστορίες που συνέβησαν στις εκπομπές του, ενώ μίλησε και για τη σύζυγό του, Τίνα Παπαδέλη, την οποία γνώρισε στον ΑΝΤ1. Μάλιστα τόνισε πως “η σύζυγός μου είναι ότι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου”.

Διηγήθηκε μία ιστορία από την εποχή που ήταν στην εκπομπή «Τρεις στον Αέρα» στην ΕΡΤ.

“Κάναμε την εκπομπή κανονικά και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του στούντιο και μπαίνει μέσα ένας άνθρωπος με ένα μωρό 6-7 μηνών και μου λέει «κύριε μου αυτό το παιδί πως θα το μεγαλώσω; Δεν έχω τη δυνατότητα» και μου αφήνει το παιδί και φεύγει τρέχοντας” ανέφερε ο Γιώργος Παπαδάκης.

Και συνέχισε: “Μένω λοιπόν με ένα μωρό, το οποίο ήταν και χεσμένο, να κλαίει. Νόμιζα ότι κάποιος μου έκανε πλάκα”.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πώς γνώρισε τη σύζυγό του, Τίνα Παπαδέλη.

«Την Τίνα εδώ την γνώρισα όταν ξεκίναγε ο ΑΝΤ1. Την Τίνα την είχε συμπαθήσει ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού. Με είχε καλέσει στο γραφείο του και μου είχε πει “αυτό το κορίτσι θέλω να το προσέξεις”. Όταν αποφασίσαμε να παντρευτούμε είχα πάει στο γραφείο του και του είπα “μου είχες πει να την προσέχω. Θα την προσέχω για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου”» ανέφερε ο Γιώργος Παπαδάκης.

“Η σύζυγός μου είναι ότι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Το ότι τη γνώρισα και την έπεισα να με παντρευτεί είναι το καλύτερο που έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι το κοριτσάκι μου, είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί της” κατέληξε.

«Δουλεύω από 12 ετών, δεν θέλω να το κάνω μελό…»

Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε αν έκανε άλλες δουλειές πριν από τη δημοσιογραφία, ο Γιώργος Παπαδάκης ρώτησε αστειευόμενος «έχουμε χρόνο;».

«Δουλεύω από 12 ετών, δεν θέλω να το κάνω μελό… Ήταν πολύ φτωχή η οικογένειά μου, ο πατέρας μου ήταν μαρμαράς. Είχε πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και η αδελφή μου. Έχω κάνει όλες τις δουλειές που μπορείς να φανταστείς. Μέχρι που έχω σηκώσει και στεφάνια σε νεκροταφείο. Έχω δουλέψει σε οικοδομή, σε εργοστάσιο, σε περίπτερο…» περιέγραψε.

“Ήθελα να σπουδάσω κοινωνιολογία στο Παρίσι και μια οικογένεια ήθελε να με στείλει, αλλά δεν μπόρεσα να πάω, έπρεπε να μείνω για να συντηρήσω το σπίτι, εγώ και ο αδελφός μου ουσιαστικά” σημείωσε.

Πηγή: enikos.gr