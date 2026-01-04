Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου – Τι είχε πει για την πορεία του στην τηλεόραση, το «Καλημέρα Ελλάδα» και την οικογένειά του - Real.gr

Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο «βασιλιάς της πρωινής ζώνης» στην ελληνική τηλεόραση, πέθανε την Κυριακή, ύστερα από έμφραγμα που υπέστη, μία είδηση που σκόρπισε την θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, το βράδυ της Πέμπτης, 22 Μαΐου, είχε μιλήσει για όλους και για όλα στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφερόμενος στη δύσκολη απόφαση να αποχωρήσει από το «Καλημέρα Ελλάδα» έπειτα από 34 χρόνια, στο ξεκίνημά του στην ΕΡΤ και στη μεγάλη μεταγραφή του στον ΑΝΤ1.

Μίλησε για τη σχέση του με τους συνεργάτες του, τη συνήθεια της… πολυλογίας, ενώ έδωσε απαντήσεις στους επικριτές του και αποκάλυψε ποια είναι τα σχέδιά του για την επόμενη ημέρα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο γιος του, Ιάσονας αναφέρθηκε στον πατέρα του, ενώ για πρώτη φορά για εκείνον μίλησε και η σύζυγός του, Τίνα Παπαδέλη.

Μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Γιώργος έπρεπε να είναι του θανατά για να μην πάει στην εκπομπή».

Γιώργος Παπαδάκης: Το είχα καταλάβει ότι «καβαλούσα» τους άλλους στην εκπομπή – Δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω

«Είναι γεγονός ότι και τα πρόσωπα του πολύ κοντινού μου περιβάλλοντος, δηλαδή η γυναίκα μου, με ρώτησαν “είσαι σίγουρος;” Ναι, είμαι σίγουρος. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και νομίζω ότι δεν έχω τη ζωντάνια που είχα όλα τα προηγούμενα χρόνια, το πάθος και τον ενθουσιασμό», είπε αρχικά.

Στην ερώτηση για το πως άντεξε 34 χρόνια ξύπνημα στις 4 το πρωί, απάντησε: «Όχι, στις 4 η ώρα γίνεται η δεύτερη σύσκεψη. Ξυπνάω στις 01:45 χωρίς ξυπνητήρι. Είχα κάνει «προπόνηση» στο ραδιόφωνο, στο Δεύτερο Πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας, όπου έκανα το «Κάθε μέρα παντού» μετά τον Δημήτρη Σαπρανίδη. Μια θρυλική εκπομπή που το σήμα της, μάλιστα, το είχε γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Μας το είχε «κεράσει». Μου άρεσε να ξεκινάω τη μέρα μου από το πρωί, είχα συνηθίσει εκτός δουλειάς δημοσιογραφικής να ξυπνάω πολύ νωρίς με άλλες δουλειές που έκανα στο παρελθόν και δεν με ενοχλούσε καθόλου. Είμαι πρωινός τύπος. Λειτουργώ πολύ καλύτερα το πρωί».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μου έχει τύχει να ξυπνήσω καλοκαίρι, γιατί δεν ήμουν και τόσο καλά στα μυαλά μου, να σηκωθώ, να προετοιμαστώ και μόλις έφτασα μέχρι τη μηχανή για να ξεκινήσω να έρθω στο στούντιο, είπα… “που πας ρε Καραμήτρο”; Αφού είναι καλοκαίρι και έχουμε διακοπές. Και ξαναγύρισα πάλι πίσω».

Τι είπε για τους συνεργάτες του

«Δεν μπορούσα να ξεπεράσω ποτέ την πολυλογία και το είχα εντοπίσει και εγώ. Αν και μοίραζα τους ρόλους. Το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης ήταν δική μου αλλά ήταν και εκείνων. Είχαν την εντύπωση ότι αν μιλήσουν, θα με ενοχλήσει. Στις συσκέψεις μοίραζα μέχρι και ρόλους! Αλλά τι έγινε; Κάτι που με αδίκησε ήταν ότι η πλειοψηφία όσων συνεργαστήκαμε δεν είχαν κάνει ποτέ τηλεόραση και δεν είχαν δημοσιογραφήσει ποτέ. Ήταν η πρώτη τους επαφή με τη δημοσιογραφία και την τηλεόραση. Προκαλώ πολλά από τα παιδιά ότι αν δεν είναι έτσι, να βγουν να το πουν. Πολλές φορές ήμουν υπερβολικός και αδίκησα παιδιά που ήταν δίπλα μου».

Γιώργος Παπαδάκης: Ήμουν ο άνθρωπος των 5 λεπτών, ακόμα και στις «εκρήξεις» μου

Ο έμπειρος δημοσιογράφος μίλησε για την πορεία του στην τηλεόραση, αναγνωρίζοντας τα λάθη που έχει κάνει, αναφερόμενος παράλληλα στις «εκρήξεις» που, όπως παραδέχτηκε, υπήρξαν αναπόφευκτες σε μια τόσο μακρά και απαιτητική επαγγελματική διαδρομή.

«Είναι δυνατόν, να μην έχεις κάνει λάθη όταν είσαι τρεις-τέσσερις ώρες καθημερινά στον αέρα; Όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους που είτε με δική σου υπαιτιότητα, είτε η συγκυρία είτε γιατί μπορεί να φτάνε και εκείνοι κάποια στιγμή; Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν εντάσεις, να μην υπάρχουν άδικες στιγμές. Ναι, βεβαίως. Εγώ ήμουν ο άνθρωπος των πέντε λεπτών. Και αν ρωτήσεις στους συνεργάτες μου, ακόμα και στις εκρήξεις μου, είχαν διάρκεια μόλις πέντε λεπτά. Πρόσεξε όμως, και οι σεισμικές δονήσεις έχουν μικρή διάρκεια, αλλά μπορεί να έχουν μεγάλη ένταση, με πάρα πολύ δυσάρεστες συνέπειες και αποτελέσματα. Γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και προσπάθησα να είμαι προσεκτικός, δεν τα κατάφερα πάντα», είπε.

Γιώργος Παπαδάκης: Η σύζυγός του μίλησε για πρώτη φορά

Στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω μίλησε η Τίνα Παπαδέλη, σύζυγος του Γιώργου Παπαδάκη, και αναφέρθηκε τόσο στη μακρά δημοσιογραφική του πορεία όσο και στην απόφασή του να αποχωρήσει από την πρωινή εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.

Η κα Παπαδέλη στάθηκε στον χαρακτήρα και στις αξίες του δημοσιογράφου, τονίζοντας πως «τον Γιώργο τον χαρακτηρίζει ένα τρίπτυχο: Για μένα είναι πολύ σημαντικό και είναι μάθημα ζωής, η αφοσίωση, δηλαδή η αφοσίωσή του στη δουλειά είναι κάτι το τρομακτικό. Κάνει εκπομπή όπως την έκανε την πρώτη μέρα».

Η ίδια επεσήμανε την ηθική ακεραιότητα του συζύγου της, δηλώνοντας: «Το δεύτερο είναι η ακεραιότητά του, κάτι για το οποίο τον θαυμάζω απεριόριστα. Δεν έχει πάρει χρήματα ποτέ, δεν έχει συνδιαλλαγεί ποτέ οικονομικά με οποιονδήποτε». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προσωπικότητά του, σημειώνοντας: «Το άλλο που θαυμάζω στον Γιώργο είναι ο αυθορμητισμός του. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος και πολλοί τον χαρακτήρισαν λαϊκιστή, κάτι που θεώρησα ότι ήταν άδικο. Ο Γιώργος εξέφραζε τον μέσο Έλληνα».

Η απόφασή του να αποχωρήσει από την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα δεν ήταν αιφνιδιαστική. Όπως αποκάλυψε η Τίνα Παπαδέλη, «ήταν συνειδητοποιημένη η απόφασή του. Αυτή την απόφαση την είχε πάρει αρκετό καιρό πριν. Το Καλημέρα Ελλάδα είναι το τέταρτο παιδί του. Μέσα του είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Είχε συνειδητοποιήσει πλήρως ότι αυτός ο κύκλος κλείνει».

Όσο για τη ζωή μετά την καθημερινή τηλεοπτική παρουσία, η ίδια ονειρεύεται στιγμές ξεγνοιασιάς και νέες εμπειρίες δίπλα στον σύζυγό της: «Το μέλλον μας από εδώ και πέρα το σκέφτομαι ονειρικά. Ένα πράγμα που μας έλειψε πολύ είναι ένα ταξίδι που να μη γίνει ή Χριστούγεννα, ή Πάσχα αν προλαβαίναμε, και μόνο καλοκαίρι. Σε κάποιες χώρες δεν πας το καλοκαίρι. Αυτό θα ήθελα να κάνουμε πάρα πολύ από εδώ και πέρα».

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Ο Γιώργος το έκανε όσο το δυνατόν ανώδυνα. Τα πρώτα χρόνια ξυπνούσα κι εγώ μαζί του. Αργότερα ξυπνούσα πιο αργά. Τα παιδιά γνώριζαν ότι όταν ξυπνούσαν ο Γιώργος δεν θα ήταν σπίτι. Ασθένεια δεν έχει γίνει ποτέ για τον Γιώργο γιατί θα πρέπει να είναι του “θανατά” για να μπορέσει να μην πάει στην εκπομπή. Πιο πολύ ανησυχούσα ότι πηγαίνει με το μηχανάκι».

Δείτε το μέρος Α’

Γιώργος Παπαδάκης: Μου είχαν προτείνει να βάλω μαλλιά – Τι είπε για το μουστάκι

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος αναφέρθηκε τόσο στην περίοδο που του πρότειναν να προχωρήσει σε εμφύτευση μαλλιών, όσο και στη μέρα που αποφάσισε να ξυρίσει το μουστάκι του, για πρώτη φορά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μετανιώσει ποτέ για την επιλογή του να μην αλλάξει την εξωτερική του εικόνα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μετάνιωσα. Αν μετάνιωσα για κάτι ήταν που δεν έγινα ρεζίλι, όταν μου προτείνανε να βάλω μαλλιά».

Ο Γιώργος Παπαδάκης αποκάλυψε ότι είχε δεχτεί πρόταση από μεγάλη εταιρεία, η οποία εκείνη την εποχή είχε έντονη διαφημιστική παρουσία την δεκαετία του ’90: «Μια μεγάλη εταιρεία… Μια μεγάλη εταιρεία από αυτές που διαφημίζονταν πάρα πολύ στις αρχές δεκαετίας του ’90, μόλις έχει ξεκινήσει η εποχή. Μου είχαν προτείνει εμφύτευση με ένα μεγάλο ποσό για την εποχή. Πολύ μεγάλο ποσό».

Η απόφαση να ξυρίσει το μουστάκι του

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και σε μια άλλη, πιο χιουμοριστική στιγμή, που αφορούσε το μουστάκι του. Όπως διηγήθηκε: «Αλλά μου είχε συμβεί με το μουστάκι. Κάποια στιγμή κάνουμε διακοπές με τη γυναίκα μου και έρχεται ένας κύριος να με χαιρετήσει και μου λέει… “Γεια σας κύριε Παπαδάκη, σας βλέπω, συγχαρητήρια”. “Ο μπαμπάς σας είναι πάρα πολύ καλός”, λέει στη γυναίκα μου. Λέω το μουστάκι φταίει και πάω και το ξυρίζω».

Όπως αποκάλυψε, εκείνο το διάστημα βρισκόταν στην Πάτμο, και η αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση συνέπεσε με την επιστροφή του στην τηλεοπτική εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». «Και γυρίζω εδώ για να ξεκινήσει η σεζόν. “Καλημέρα Ελλάδα”. Ξυρισμένο το μουστάκι. Και με παίρνει ο πρόεδρος ένα τηλέφωνο. Λέει “Γιωργάρα, δεν ξαναφήνουμε το μουστάκι; Σαν ξυρισμένος κ@λος είσαι”».

Δείτε το μέρος Β’

Γιώργος Παπαδάκης: «Με τσάκισες» – Η συγκίνηση για τις δηλώσεις του γιου του, Ιάσονα

Μια βαθιά συγκινητική στιγμή καταγράφηκε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», όταν προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Ιάσονα Παπαδάκη, του μικρότερου γιου του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη. Ο Ιάσονας επέλεξε να παρέμβει στην εκπομπή, καταθέτοντας δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη του προς τον πατέρα του, όχι μόνο ως επαγγελματία, αλλά κυρίως ως άνθρωπο και οικογενειάρχη.

Ακολουθούν όσα ανέφερε ο Ιάσονας Παπαδάκης:

«Είδες που μετά από τόσα χρόνια πάλι μπορούμε να σε ξαφνιάσουμε. Είδες, όταν είναι τόσο προβλέψιμη η καθημερινότητά σου, δεν είναι και δύσκολο. Μπαμπά, θέλω να σου πω ότι είμαι αφάνταστα περήφανος για σένα. Σε αγαπάω πάρα πολύ.

Και η περηφάνειά μου δεν είναι μόνο για το ποιος ήσουν σε εμένα σαν πατέρας, ή σε όλο τον κόσμο σαν δημοσιογράφος. Αλλά είναι για το τι είσαι ανάμεσα σε αυτούς τους ρόλους. Είσαι ένας πάρα πολύ βοηθητικός και πάρα πολύ δοτικός άνθρωπος.

Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τον έχω δει να φθείρεται για να βοηθήσει άλλους. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πιστεύω ότι, αν είχαμε όλοι λίγο από αυτό που είχε ο πατέρας μου, θα ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Θα ήμασταν όλοι πολύ καλύτεροι ο ένας με τον άλλον.

Και μπαμπά, θέλω να σου πω ότι αυτό το μάθημα είναι ένα μάθημα το οποίο μου είναι χρήσιμο κάθε μέρα. Κάθε μέρα που ζω, ό,τι και να κάνω, σκέφτομαι αυτό το μάθημα. Επίσης θέλω να πω ότι αυτή η δουλειά σίγουρα στέρησε λίγο το χρόνο που είχαμε μαζί όταν ήμουν μικρότερος, και αυτό με έχει στεναχωρήσει να πω. Δεν μπορώ να πω ψέμα. Αλλά αυτό που βλέπω σιγά-σιγά είναι ότι ο χρόνος που στερηθήκαμε εμείς έχει πολλαπλασιαστεί και έχει μοιραστεί σε τόσο κόσμο που τώρα πια μπορεί να περπατάω αυτόν τον δρόμο και να μου λένε άτομα που είναι κοντά στην ηλικία μου “Ω, ρε, μας μεγάλωσε ο Παπαδάκης, ρε”.

Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει για μένα, ρε μπαμπά; Σημαίνει ότι έχεις επεκτείνει και τη δικιά μου οικογένεια. Έχεις επεκτείνει τα μέρη τα οποία μπορώ να πάω και να νιώσω ότι αγαπάμε και οι δύο τον ίδιο άνθρωπο.

Αλλά να ξέρεις, κανείς, παρά η δικιά σου οικογένεια δεν θα σε αγαπήσει πιο πολύ. Επειδή εμείς σε ξέρουμε εσένα για εσένα. Σε ευχαριστώ για τα πάντα, μπαμπά, και σε λατρεύω. Τα λέμε όταν γυρίσω για πολλά ουζάκια».

Η αντίδραση του Γιώργου Παπαδάκη στο τέλος του βίντεο ήταν έντονα φορτισμένη. Με φωνή που έτρεμε από τη συγκίνηση, δήλωσε: «Με τσάκισες, με τσάκισες». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και τα τρία μου παιδιά είναι καταπληκτικά. Και είμαι υπερήφανος. Πάρα πολύ υπερήφανος».

Δείτε το μέρος Γ’

