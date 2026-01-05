Γιώργος Παπαδάκης: Τα δάκρυα της αρχισυντάκτριας του «Καλημέρα Ελλάδα» - «Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας» - Real.gr

Σε βαρύ κλίμα συγκίνησης ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που τη σημάδεψε. Ο Γιώργος Παπαδάκης, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, υπήρξε ο θεμελιωτής της πρωινής ενημερωτικής ζώνης στην ελληνική τηλεόραση, συνδέοντας άρρηκτα το όνομά του με την ιστορική εκπομπή.

Ο Παναγιώτης Στάθης, στην έναρξη της εκπομπής, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του λέγοντας: «Θεωρώ αδιανόητο πως ήρθε η στιγμή για να αποχαιρετήσω τον Γιώργο Παπαδάκη από τον αέρα αυτή της εκπομπής. Είναι ολόκληρη ιστορία αυτός ο άνθρωπος, ανήκει στον αστερισμό του μύθου της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πάντα θα μας συντροφεύει για αυτό που ήταν». Στο ίδιο κλίμα και η συμπαρουσιάστριά του, Άννα Λιβαθυνού, μίλησε με βαθιά συγκίνηση για τον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη, τονίζοντας πως «μας έμαθε με πάθος να κάνουμε τη δουλειά μας».

Τάσος Αρνιακός: Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είναι πια κοντά μας

Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Άννυ Ζιώγα, βγήκε από την αίθουσα σύνταξης με δάκρυα στα μάτια και μίλησε για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκε για χρόνια. «Δεν ήταν μόνο προϊστάμενος. ούτε μόνο άνθρωπος που όλοι γνωρίζατε από την τηλεόραση. Ήταν συνοδοιπόρος 34 ολόκληρα χρόνια μαζί. Μία κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει “ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση”», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος, έμπαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε», είπε με τρεμάμενη φωνή.

H Mαρία Μπαλοδήμου αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη: Δεν το πίστευα, έλεγα είναι fake news

«Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο», περιέγραψε η αρχισυντάκτρια του “Καλημέρα Ελλάδα”, ξεσπώντας σε κλάματα.