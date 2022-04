Γουίλ Σμιθ: Η αστυνομία του Λος Αντζελες ήταν έτοιμη να τον συλλάβει στα Οσκαρ - Δεν τους άφησε ο Κρις Ροκ

Οπως αναφέρει το nbcnews.com, σε ένα από αυτά, ο παραγωγός είπε ότι οι αξιωματικοί του LAPD είπαν στον Ροκ πως επρόκειτο για «βιαιοπραγία» και πως θα μπορούσε να ασκήσει κατηγορίες, με τους ίδιους να είναι έτοιμοι να τον συλλάβουν εκείνο το βράδυ.

Σύμφωνα με τον Πάκερ, ο Κρις Ροκ βρισκόταν στο γραφείο του λίγο μετά το χαστούκι που από τον Γουίλ Σμιθ στη σκηνή της τελετής των βραβείων Oscar, όταν εμφανίστηκαν αξιωματικοί της αστυνομίας και προσφέρθηκαν να αναλάβουν δράση εναντίον του ηθοποιού. «Έλεγαν: ‘Πρόκειται για βιαιοπραγία’, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησαν εκείνη τη στιγμή» είπε ο Πάκερ σύμφωνα με το απόσπασμα που μεταδόθηκε.

The Full Uncensored video of Will Smith’s altercation with Chris Rock at the #Oscarspic.twitter.com/cGQ3plSEiz